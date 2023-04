Diabierna ultimo Corte den Prome Instancia a condena ex-minister y actual miembro di Parlamento di Aruba, Benny Sevinger, pa un castigo di prison parcialmente incondicional di 1 aña pa corupcion y malversacion cu un tempo di prueba di 3 aña. Banda di esaki hues a dicidi cu Sevinger ta wordo saca for di derecho electoral, pues e no por stipula su mes como un candidato politico riba ningun lista y cu ta kita tur derecho di dje pa carga cualkier cargo den servicio di Pais Aruba pa un duracion di cinco (5) aña.

Como partido y como fraccion, nos ta para pa integridad y bon gobernacion. No ta pa nada cu na 2021, ora un miembro di coalicion a keda indica como un sospechoso y no tabata kier a retira como parlamentario, nos Prome Minister a dicidi pa baha gobierno. Pesey pa nos ta keda cuestionabel e echo cu den sala di Parlamento na e momento aki tin un parlamentario cu a keda condena pa corupcion y malversacion.

Ta bon pa pueblo tuma bon nota di loke Corte den Prome Instancia a indica den su sentencia esta cu door di laga otronan corumpiele, Sevinger a bergonsa y debilita gravemente e confiansa cu mester tin den un gobierno cu ta actua na un manera integro. Hues ta subraya e echo cu door cu e corupcion aki a bira conoci esaki a resulta den daño grave na e imagen di Pais Aruba. Esaki mas cu claro tin su impactonan. Hues a indica cu door di esaki entre otro inversionistanan por aleha di haci inversionnan na Aruba. Banda di e dos puntonan ya menciona a keda enfatisa e echo cu Sevinger a uza su fundacion politico pa su mes ganashi financiero, loke ta atacha e confiansa di e ciudadano den politiconan.

Pa mi persona e sentencia di diabierna ultimo a haci e mancha cu Sevinger ya caba tabata trece pa Parlamento bira aun mas grandi, mirando cu awor e no ta un sospechoso pero a keda condena berdaderamente. Lastimamente 3 dia despues di e sentencia aki ainda pueblo no a tende nada oficial di Partido AVP, Fraccion di AVP of di e miembronan di Fraccion di AVP pa loke ta trata e sentencia y e representacion di Sevinger como parlamentario. Mi ta haya na su lugar pa nan brinda e claridad necesario y of duna porfin nan opinion encuanto e impacto negativo cu e situacion grave aki tin pa e instituto Parlamento.

Ta un berguensa con partido AVP a sali celebra e sentencia caminda Sevinger a keda condena di corupcion y malversacion. Nan ta sigui brasa corupcion y sigui demostra nan decadencia. Poco dia atras miembro di partido Ryçond Santos do Nascemento, cu diripiente a mira e luz, a bisa AVP mester cuminsa tuma responsabilidad pa cu integridad y cuminsa demostra autoridad moral, cual segun Ryçond nan no tin. Esaki sigur mi no ta contradeci. Pregunta ta: Awor cu un miembro prominente di AVP, miembro di Parlamento a keda condena, partido AVP, Ryçond, Gerlien ta bay sali na defensa di e imagen y integridad di e instituto parlamento? Of nan ta puro palabra y nada di echo?