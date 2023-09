Loke a pasa den Tweede Kamer diamars dia 29 di juni 2023 ta algo cu Aruba completo mester desaproba. Esta cu e mocion presenta pa Parlamentarionan Kamminga di partido VVD y Van den Berg (CDA) encuanto e exigencia cu supervision financiero na Aruba mester bay mediante di un Rijkswet sino Gobierno di Hulanda mester cobra Aruba un interes (rente) mas halto y haci ganashi riba lomba di nos pueblo. Mientras ta trata di un suma di placa cu Hulanda mes ta haya presta na un interes di alrededor di 3% y lo mester bay cobra Aruba na interes conforme mercado financiero cu lo por ta e ora entre 6 pa 8 %. Pueblo mester ta consciente cu ta trata di un prestamo, dus Aruba ta paga e suma di placa bek. Ademas un biaha mas a keda accentua y demostra, mediante e motibonan pakico a bin cu e mocionnan, con tiki algun parlamentario hulandes sa of ta worry cu e situacion di nos pais of nos democracia.

Manera ta conoci na october venidero ta bira e momento cu Aruba mester cuminsa paga e debe cu a keda crea cerca Hulanda. Un debe di 916 miyon pa por a brinda sosten y ayudo na pueblo cu entre otro subsidio di salario y Sosten Financiero na companianan chikito y mediano. No ta un secreto publico cu e sosten financiero mediante un fiansa di parti di Hulanda, cual sigur nos ta contento y gradici pe, no a bay sin condicionnan. Algo cu te dia di awe dificilmente nos por compronde y ta haya inacceptabel. Pa cuminsa el a keda duna bou di e actitud di “take it or leave it” caminda e islanan den Caribe obligatoriamente mester a bay di acuerdo cu COHO y Aruba adicionalmente cu RAFT sino no lo haya e sosten. Esaki mientras nos tabata pasando den e momento di mas dificil den e historia di nos pais desde 1986. Banda di esaki nos tur por corda e exigencia di por ehempel e recorte di 60 miyon pa aña cu Hulanda a exigi den cuido aki na Aruba durante un pandemia. Un condicion cu te cu dia di awe nan no por a splica of hustifica di ningun manera!

E proceso encamina pa loke ta trata COHO a keda bari di mesa pasobra e ta mina e autoridad di e islanan y ta obsticulisa e parti di eigenaarschap di parti di e islanan. Parlamentonan di e islanan tabata contra e rijkswet y sigur e parti di “gedwongen consensus” no a conta cu sosten di parlamentonan incluyendo e parlamentarionan hulandes. Pregunta cu nos mester haci ta cu mirando cu e argumentonan aki ta conta pa RAFT tambe dicon ainda Hulanda ta presiona pa esaki si keda concretisa. Solamente pa tin harmonisacion den supervision? Y ki ta para cu trato igual y husto? Ta bon pa pueblo para keto tambe na e realidad cu Aruba no ta keda ofreci e mesun condicionnan favorabel manera nos hermana isla si a ricibi na aña 2010. Anto riba dje awor nos tin parlamentarionan di Hulanda cu ta exigi riba dje pa cobra nos mas interes si un biaha mas nos no bay di acuerdo cu nan actitud di “cuchiu na garganta”.

Nos tur mester realisa cu e placa presta no ta un regalo y gobierno ta negoshando e condicionnan bou cual nos ta bay paga bek. Pa Hulanda un kwijtschelding “is niet aan de orde”, lo tabata bon si nan a duna un splicacion dicon. Alabes ta keda incomprendibel dicon nos no por haya un interes abou sin mara esaki na condicion y base riba articulo 36 di statuut. Of dicon si berdaderamente nan lo kier yuda nos pais, p.e., door di yuda nos cu e gastonan di interes, nan no ta inscribi pa refinancia of financia structuralmente nos necesidadnan financiero. Algo cu por cierto ta costanan 0 florin y practicamente 0 riesgo. Hopi pregunta sin contesta. Alabes ta bon pa prome cu nan kier hisa nos supervision financiero na nivel di RFT nan evalua su funcionamento na nos hermana islanan Curaçao y Sint Maarten. Pasobra tin resultadonan di evaluacion cu ta indica diferente puntonan di preocupacion. Sin papia mes cu overall nos no por echt bisa cu e la funciona of a duna e resultado desea.