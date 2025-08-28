E trayecto cu a keda encamina pa yega na e dia historico aki, caminda porfin den sala di Parlamento nos ta tratando e cambio di ley di salario minimo, tabata largo y sigur nada facil.

Di 2018 mi a cuminsa investiga e tema di salario minimo na Aruba. E investigacion aki tabata inclui un desk research riba e Landsverordening minimumlonen, e Codigo Civil di Aruba, conseho di SER na Aruba y otro paisnan riba e tema, comparacion di e ley di Hulanda, Corsou y otro paisnan den Reino y e desaroyo den esakinan. E proceso di lesa, compara y analisa a tuma hopi tempo, pero e tabata necesario pa crea un base solido pa un cambio responsabel.

Na 2019 mi a hiba e proceso na e siguiente nivel caminda mi a tene rondanan di consulta cu diferente stakeholdernan manera Minister di Labor, Director y huristanan di Departamento di Labor, SER, FTA, Landsbemiddelaar y Hefe di Seccion di Investigacion di DAO. Den e dialogonan aki, mi a presenta e idea di introduci un salario minimo pa ora, pa elimina desigualdad cu ta existi den sistema di salario mensual. Tambe a presenta e idea pa introduci un salario minimo pa hobennan, pa segura proteccion pa esnan entre 15 y 17 aña. Un cos sigur mi a constata mesora, nos tabata falta data pa por calcula y atende cu posibel impacto di e cambio di ley.

Pero lamentablemente banda di esaki, e pandemia COVID-19 a para e trayecto pa 2 aña. Gobierno, Parlamento y pueblo tabatin cu concentra riba crisis di salud y stabilisacion di economia. Ta solamente despues cu Aruba a cuminsa recupera cu investigacion pa adkiri data pa por calcula impacto a tuma forma, particularmente danki na ex-minister Glenbert Croes, cu a pone e tema como un prioridad y a manda realisa e estudionan necesario door di Departamento di Labor.

Ayera 27 di augustus 2025 nos a inicia cu tratamento di e concepto di ley presenta na Parlamento dia 12 di november 2024, fecha cu e trabou y esfuerso di tanto aña a culmina. Mester remarca cu e ley tabata cla pa trata desde 29 di november 2025 pero cu no obstante peticionnan ripititivo verbal y por escrito no a culmina den su tratamento prome. Ta un lastima cu nos no por a finalisa e reunion y cu esaki a keda geschorst y yama pa continuacion dialuna awor dia 1 di september 2025.

Si introduccion di un salario minimo pa ora y un salario minimo a nos hobennan keda aproba dialuna awor, finalmente Aruba ta hasi husticia cu miles di su trahadonan. E trayecto aki ta mustra dos cos importante: cu perseverancia ta paga, y cu e lucha pa husticia social nunca mester wordo laga cay. Aprobando un salario minimo pa ora y un salario minimo pa nos hobennan nos lo para hunto pa husticia, brinda proteccion y preveni desigualdad den pago. Nos lo trek recht loke añas ta krom riba nos isla.