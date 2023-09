Durante reunion publico Accion21 a entrega un mocion, sosteni pa MAS y parlamentario independiente Rycond Santos Do Nacimento. Un mocion cu tabatin como dictum: ta dicidi pa urgi gobierno acorda e ‘Rijkswet Aruba financieel toezicht’ prome cu dia 10 oktober 2023.

Un mocion cu dificilmente por compronde ta kico precies nan kier. Pasobra e realidad ta cu Gobierno di Aruba a acorda dicho rijkswet caba y ya caba desde dia 12 di februari 2022 e ley a keda presenta na Parlamento di Aruba mediante di Tweede Kamer di Hulanda. Pero ta bon pa pueblo realisa cu no solamente den sala di Parlamento aki na Aruba, pero tambe na Curaçao y Sint Maarten e proceso encamina pa yega na e consensus rijkswet COHO y RAft a keda condena. Esaki a keda subraya un biaha mas riba e plataforma di IPKO, esta Staten General di Hulanda tambe a reconoce e echo cu e proceso a bay robes. Sigur 3 di esnan cu a firma e mocion ta bon conoci di e echo aki.

Desde un principio nos a papia di e palabra “gedwongen consensus”. Nos gobiernonan (Aruba, Curaçao y Sint Maarten) no tabatin otro opcion cu bay di acuerdo cu e condicion di Hulanda pa un rijkswet pa por garantisa yudansa financiero di parti Hulanda pa por duna entre otro subsidio di salario, sosten financiero na companianan chikito y mediano y tambe maneha e situacion di pandemia y salud di nos hendenan.

Nos ta contento cu e yudansa financiero di parti di Hulanda pero sigur desde 2020 nos a bin ta bisa cu nos ta condena y ta haya inacceptabel e echo cu e yudansa aki no a bin manera nos lo a spera di art 36 di Statuut pero a keda condiciona na un manera cu nunca nos por a biba pensa. No obstante e echo cu aki, toch nan kier persisti pa RAFT. Pueblo mester compronde e politica cu nan kier hunga sigur no ta na bienstar general. Nan ta djis opone pa opone contra e negosacionan andando na beneficio di nos pais.

Den sala di reunion a keda demostra cu oposicion minoritario ta para pa RAft. Un ley cu ta mina e autoridad di Parlamento di Aruba, sin condena e proceso, sin exigi pa cambio, cambionan pa condicionnan favorabel pa nos pais, cambionan pa preveni cu condicionnan ta perhudica nos desaroyo economico y crecemento, sin pidi pa condicionnan financiero comparabel cu islanan ruman, si pidi pa tratao igual y husto. Un actitud berdaderamente decepcionante.