Shailiny Tromp-Lee a entrega un mocion pa cu Centronan di Bario 

Diahuebs ultimo a cuminsa trata un di e leynan di mas importante pa loke ta trabou di un Parlamentario, esta e ley di presupuesto 2018. Den bida semper tin un prome biaha y e prome biaha aki ta ser accentua cerca e parlamentario sra. Tromp-Lee, mas ainda e sentimento di responsabilidad pa garantisa un mihor futuro pa nos yiunan y e necesidad pa aporte na un desaroyo sostenibel y duradero pa nos Pais y tur cu ta biba ariba e pida baranca aki.

Labor

Den e reunion aki sra. Tromp-Lee a cuminsa cu e parti di Labor. Su persona tabata contento di por a tuma nota cu Minister di Labor su maneho ta primordialmente dirigi pa garantisa cu nos hendenan cu ta desemplea ta e promenan yama pa haya un trabou. Preocupante tabata e informacion suministra pa e minister cu 23% di nos hobennan ta desemplea, esaki ta 1 di cada 4 hoben. Banda di e grupo aki, tin e grupo di Young profesional cu tambe tin hopi dificultad pa haya un trabou. Mester remarca cu e resultadonan di Jobcenter ta hopi alarmante y ta indica cu e percepcion di e publico ta basa ariba realidad, esta cu nan no ta bay registra na DPL pasobra nan no ta keda yuda tog. Na 2017 solamente 9,5% di e bijstandtrekkers cu a bay registra pa un trabou na DPL a keda yuda cu un trabou, y solamente 7,1% di esnan cu ta en busca di trabou a keda yuda na un trabou. E porcentahenan aki ta hopi abou y preocupante. Segun sra. Tromp-Lee, un otro seccion cu ta rekeri hopi atencion ta e seccion di Inspeccion di Labor. Inspeccion tin un tarea importante pa yuda Gobierno mehora e calidad di empleo y condicionnan na pia di trabou.

Social

Alavez sra. Tromp-Lee a trata e aspecto social vigente na Aruba. E bon trabou di AVP a conduci na un pais den crisis. Un crisis cu ta keda refleha no solamente den e situacion financiero di nos pais pero tambe den e crisis social cu actualmente nos ta aden.

Un situacion alarmante caminda e tristo realidad ta cu pa atende cu e diferente problemanan social aki na Aruba ta papia di listanan di espera. Preparando pa presupuesto fraccion di MEP a sinta cu diferente instancia, departamento y fundacionnan cu ta traha den e veld social y nan ta grita pa atencion, nan ta grita pa inversion y mas cu tur cos nan ta grita pa nos mucha y hobennan, pa nos famianan, pa e decadencia cu nos pais ta aden.

Mirando cu minister di Husticia tambe tabata presente den e reunion, sra. Tromp-Lee a puntra minister con liher e ta kere cu lo por keda cla cu e implementatieplan pa Aruba pidi medegelding di e tratado di Istanbul cu ta hopi importante pa yuda crea un basis pa por preveni violencia domestico y maltrato di nos hendenan muher.

Deporte

Otro area cu tin sra. Tromp-Lee hopi preocupa ta e parti di deporte. Mihor bisa e ta cuestiona y desaproba e maneho hiba pa Fundacion Lotto pa Deporte pa loke ta trata mantencion y maneho di e diferente facilidadnan deportivo. Facilidadnan deportivo no a keda manteni, no a construi ningun facilidad nobo, clubnan deportivo no ta ricibi yudansa financiero manera custumber mas for di FLPD y asina nos por keda menciona. Door di e falta di yudansa financiero di FLPD hopi ta e clubnan deportivo cu ta limita den progreso. Den pasado tabata yudanan cu mantencion, limpiesa, material etc. Un buraco cu ainda mester keda yena.

Na final di su disertacion den Parlamento sra. Tromp-Lee a entrega un mocion relaciona cu Centronan di Bario y veldnan deportivo.

