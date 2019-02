Seyo di artesania: Oportunidad pa entrega bo productonan artesanal

E proyecto Seyo Nacional di Artesania ta un proyecto den un desaroyo positivo y ta ofrece tur e artesanonan oportunidad pa trece nan productonan artesanal p’asina bini na remarca pa ricibi e Seyo Nacional di Artesania. Ya ta varios artesano a ricibi e Seyo.

Relaciona cu e proyecto Seyo Nacional di Artesania, Departamento di Cultura Aruba (DCA) bou auspicio di Ministerio di Cultura ta participa cu e siman aki tin oportunidad pa entrega obranan nobo artesanal pa ser evalua si ta ricibi e Seyo di Artesania. Tur artesano cu e Seyo lo por pone nan producto den e tienda “Cosecha” cu ta situa riba Zoutmanstraat # 1, na Oranjestad.

Pa sigui crea e plataforma tin oportunidad pa artesanonan cu a haya of no a haya e Seyo ainda pa trece nan producto (obra artesanal) na Departamento di Cultura Aruba, situa riba L.G. Smith Boulevard # 134 riba e prome piso di e Horizonte Building tras di DA Drogesterij.

Por entrega obranan durante ora di oficina na DCA cerca Joanna Croes of Esmara Martis, tambe por tuma contacto cu nan via telefoon 582-2185 .

E biaha aki haci bo entrega di producto prome cu dia 22 di februari 2019. Segun necesidad e comision lo ta evaluando productonan cu lo ta clasifica pa e Seyo.

Like & Share e Facebook page di Seyo Nacional pa Artesania Aruba y haya mas informacion tocante e proyecto aki.

No perde e oportunidad aki pa entrega bo producto(nan). Tambe bo por ta e siguiente artesano cu Seyo, caminda Aruba por tin tur su artesanonan cu e Seyo Nacional di Artesania. Pa despues brinda nan obranan na e Tienda “Cosecha”.

