Setty Christiaans- Yarzagaray (MEP): “Turismo, un di e factornan di un miho resultado di crecemento economico pa 2018”

Parlamentario Setty Christiaans-Yarzagaray a elabora riba cifranan cu ta disponibel door di Banco Central di Aruba (CBA). Den e rapport di Economic Outlook di Banco Central di Aruba, ta wordo menciona cu crecemento economico di 2018 di e pais tawata grandemente door di turismo. E Parlamentario a tuma nota den e parti di sector real di e statistical tables, cu e informacion di e componente di travel den e current account di balansa di pago ta obtenibel pa 2018. E dato aki ta midi e actividad economico di e bishitantenan cu ta biaha pa Aruba. Antes yama “Tourism Receipts”. Disponibilidad di e cifranan aki ta necesario pa sa con desaroyo y proyeccionnan turistico ta bayendo y kico lo spera den 2019.

Parlamentario Christiaans-Yarzagaray ta expresa di ta contento cu e hecho cu Banco Central di Aruba ta indica cu e sector di travel a rindi mas. E ‘tourism receipt’ of e awor yama e componente di “travel” ta un indicator cu ta midi kico turismo a aporta economicamente, of mas bien bisa, e placa cu turisanan ta laga atras den economia di Aruba. Esaki a subi pa aña 2018 cu 240 miyon florin. E Parlamentario ta contento cu e cifra di placa ta disponibel y naturalmente cu e dato a ki a contra cu un crecemento di casi 9%.

Pa loke ta trata e cantidad di turistanan pa aña 2018, e cifra no ta totalmente obtenibel. Metser bisa cu e cifranan di cantidad di bishitante stayover y e cantidad di anochi cu bishitantenan ta hospeda na Aruba no ta obtenibel ainda pa aña 2018 completo. E informacion aki ta disponibel segun e rapportnan di Banco Central te cu di tres kwartal di aña 2018. En todo caso pa cu publicasionnan di Banco Central, e cantidad di turista total pa aña 2018 no ta conoci ainda.

E Parlamentario ta duna di conoce cu el a manda preguntanan pa e Minister di Turismo pa motibo aki. Segun e Parlamentario, ya a pasa 4 luna di aña 2019 y no tin cifra total disponibel pa aña 2018 y ta considera e cifranan aki ta sumamente importante pa haci proyeccionnan pa cu aña 2019 en adelante pa ta prepara. E hecho cu e cifranan no ta obtenibel ta motibo di preocupacion pa e Parlamentario.

“P’esey mi a haci preguntra oficial na e Minister pa haya sa e motibonan pakico ainda no tin cifra obtenibel mirando e hecho cu mi no a nota cu e informacion aki a sali den niun tipo di comunicacion. Mi a tuma nota di e no disponibilidad di a datonan mirando cu mi tambe ta busca informacionnan aki, pero loke mi ta puntra tambe ta e motibo pa cua e cifranan no ta obtenibel ainda. Tambe ta importante pa sa pa ki tempo esakinan lo bira obtenibel. Banco Central di Aruba sigur no a raporta e cifranan en cuestion den su ultimo rapportnan. Proyeccionnan economico tambe ta depende gran parte riba esaki, p’esey tambe e informacion aki ta sumamente importante”, Parlamentario Christiaans-Yarzagaray a duna di conoce.

Comments

comments