Parlamentario Setty Christiaans-Yarzagaray durante tratamento di Presupuesto Supletorio di 2023 hibando su disertacion den e di dos tanda a enfatisa cu esaki ta un presupuesto cu a wordo entrega na tempo. Ta trata di un presupuesto cu despues di 15 aña a wordo entrega na ora, cumpliendo cu e fecha di 1 di september.

E presupuesto aki for di 2008 y prome cu esey 2003, a conoce surplus cu ta kibrando diferente record y cu e proyeccionnan ta den e direccion corecto. No solamente a cumpli cu e normanan di 1% di surplus na GDP, pero a bay mas hopi cu esaki a pesar cu e prome a pensa basa riba proyeccionnan, cu esaki ta 1.6%, awor el a bira 1.9%.

“Tur esaki ta resultadonan cu hamas den e periodonan di Gabinetenan Eman por a wordo registra”, e Parlamentario a enfatisa. El a sigui bisa cu ta un presupuesto cu ta conoce no e Afl. 66 miyon di surplus, pero cu a resulta den 58.8 miyon florin extra ariba e surplus.”Ainda un Parlamentario ta durf di cuestiona e palabra pluimpje. Ami ta cambi’e. Ami ta yam’e elogio. Elogio no pa un Gabinete so, pero pa tur e profesionalnan cu ta traha duro tambe pa awe tin tur e bon resultadonan esaki. No ta djis pasobra kier elogia gobierno. Ta pasobra tin motibo pa haci esaki”, Christiaans- Yarzagaray a expresa.

Loonbelasting ta Afl. 9 miyon extra, por ehempel. Cifra di desempleo a baha di 8.8 % pa 4.3 % locual ta nifica cu mas hende a haya empleo cu ta traduci su mes na mas hende ta paga loonbelasting. Pa loke ta BBO tin Afl. 9 miyon extra y no ta pasobra e BBO ta na frontera sino ta pasobra economia a crece miho cu a anticipa, di 6.8 % te na 10.1% segun proyeccion di Departamento di Asuntonan Economico. Tur esaki ta proyeccionnan hopi positivo mas cu claro, a remarca.

Por papia di problemanan inflatorio na tur pais y sigur despues di e pandemia y problemanan cu guera ta trece cu ne manera transporte di producto. Pero segun cifranan di Oficina di Estadistica (CBS), den 24 aña , 5 biaha tabata tin deflacion. Practicamente, casi semper bo tin inflacion y si tin inflacion, automaticamente si bo salario no a wordo ahusta, e ta haci cu bo poder di compra a bay atras, e Parlamentario a agrega.

Akinan ta wak argumentonan pa realisa cu e gobierno aki ta haciendo un bon trabao. Pero tin esnan cu kier critica pasobra nan no ta mira nada positivo. “E pais aki lo bira mas positivo si nos tin hende cu ta pensa mas positivo. Y e ta conta tambe pa nos como persona”, a bisa.

Parlamentario Christiaans-Yarzagaray a dirigi dos pregunta na Minister di Salud, Dangui Oduber mirando cu un mocion a wordo entrega pa un colega relaciona cu e logopedistanan. E kier sa con ta bayendo cu e ehecucion di esaki y con e leu e ta. Tambe a puntra e mandatario si por sondea e necesidad di ergotherapie den e parti di AZV ya cu ta haya e ‘feedback’ cu ergotherapie y logopedie hopi biaha ta bay man den man otro, principalmente considerando e ‘vergrijzing’ y hendenan cu por ehempel momento ta haya stroke.

E Parlamentario a indica cu tin hopi cos pa elogia no solamente den e Prespuesto Supletorio, pero tambe den e presupuesto 2024 cu ta bay wordo trata y un di nan ta e aspecto di gastonan di personal. El a menciona por ehempel ‘overtolligheidspoel’.

Den 2017, a laga ainda 93 hende den ‘overtolligheidspoel’ y na 2023 esaki ta na 14 persona so. Esaki ta indica entre otro e esfuerso pa reduci gastonan di personal, a remarca.

Aruba no a conoce un surplus sigur durante e periodonan di e gabinetenan berde. Pues mas ainda ta confirma e seriedad di Gabinete Wever-Croes y e compromiso pa cumpli cu un maneho di finansas duradero, pero tambe solido. “Awe bo por wak e resultado aki”, Setty Christiaans-Yarzagaray a finalisa bisando.