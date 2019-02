Setty Christiaans-Yarzagaray (MEP): Parlamento falta pa pasa e ley di Laft

Parlamento siman pasa a yama Minister di Finansa y Asuntonan Economico pa un reunion publico pa duna un splicacion rib’e topico di CAFT, specificamente di e comision di e organo cu ta supervisa Aruba financieramente como tambe pa mira con leu e ley di LAFT ta mirando e hecho cu nos a drenta 2019 y e ley ta conta te cu 2018.

Parlamentario Setty Christiaans-Yarzagaray den rueda di prensa di Fraccion di MEP a duna di conoce cu Parlamento mes no a haya e oportunidad pa tin dialogo cu CAFT den nan bishita recien na Aruba y por lo tanto ta importante tambe pa nan haya e splicacion for di e Minister di Finansa.

Como Parlamentario, Christiaans-Yarzagaray ta indica cu ta importante p’e pa e ley yega Parlamento pronto pa motibo cu Parlamento como e organo mas halto di Pais Aruba, tambe mester tin espacio pa haci nan trabou di control na banda cu CAFT tin su tareanan di supervision financiero.

Mensahe mester ta hopi cla cu Aruba lo no a yega na un ley di LAFT y un comision di supervision financiero, CAFT, si no tawata pa e gobierno anterior como tambe fayo di Parlamentonan di pasado. Esaki, segun Parlamentario Christiaans-Yarzagaray por wordo mira den e cifranan y datonan den pasado cu a indica cu situacion y maneho financiero di Pais Aruba a bay robes den e ultimo añanan bou gobernacion di AVP.

“Nos mester ta hopi sincero y admiti cu Parlamentonan den pasado tambe a faya siendo e organo mas halto di nos pais. Si Parlamento no a duna autorisacion na un gobierno pa hinca nos den asina tanto debe, pais Aruba lo no a yega asina leu te hasta pa tin tin supervision financiero awe”, Parlamentario, Christiaans-Yarzagaray a expresa.

Pa e motibo aki, segun e Parlamentario, Parlamento mester duna pueblo bek e confiansa cu Parlamento tambe ta haci su trabou debidamente pa no ripiti loke a pasa den pasado cu awe Aruba ta unda nos ta cu nos situacion financiero.

Parlamentario Setty Christiaans-Yarzagaray: “Esaki ta un mensahe cu mi kier a laga hopi cla, cu e situacion tawata manehabel den añanan 2008 y 2009, na unda tawata cumpli cu rationan internacional di debe na ingreso di e pais (debt to GDP). Por wak e cifranan aki te cu awe den raportnan di Banco Central na unda cu tawata indica cu nos tawata den 2008 na 42% di debt to GDP y na 2009 a bay te na 49% di debt to GDP door di situacion economico mundial. Pero di 49% na 2009 pa bay te casi 90% na aña 2017, ta increiblemente halto pa un isla di nos tamaño y Aruba su tipo di economia. Tur hende sa cu el a wordo redobla. Den rapportnan di Banco Central tambe esaki por wordo mira. Y pueblo sa cu esaki awo ta un realidad”.

Parlamentario Christiaans-Yarzagaray a termina enfatisando cu no por culpa solamente e gobierno di pasado sino tambe e trabounan di e Parlamentonan anterior. P’esey e Parlamentario ta tuma su trabou na serio y ta haci su trabou debidamente mirando e situacion financiero actual di pais Aruba.

