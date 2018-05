Setty Christiaans-Yarzagaray (MEP): Pakico un crisisheffing awe

Corda bek na un tempo atras, pueblo a trece diferente keho riba e area social, sin menciona e acontecimientonan recien di e 2 muchanan cu a perde nan bida, na unda instancianan cu ta haya subsidio a bay den comunidad pa pidi ayudo pasobra nan subsidio a wordo reduci of elimina. Instancianan manera cas di ancianonan y cuido di muchanan cu limitacion y special. Parlamentario Setty Christiaans-Yarzagay a duna di conoce cu esaki a causa desde e tempo ey caba, cu instancianan aki y mas tanto e clase social, a sufri e tempo ey drasticamente. Nos por corda cu por ehempel esunnan cu tin famianan den cas di anciano mester a contribui di nan mes pa mantene nan ancianonan den e casnan aki. Te hasta nan a wordo bisa cu ni sikiera nan paña di cama por a wordo laba tur dia sin cu nan haya e cooperacion di famianan pa nan mes haci esaki. Esunnan cu tawata kier a keda cu airco den nan camber familiar mester a pag’e nan mes. Parlamentario Christiaans-Yarzagaray ta bisa cu esaki ta e grupo di mas vulnerabel den nos comunidad na unda, segun e Parlamentario cu te dia di awe ainda ta famianan ta sigui coopera cu e instancianan aki. Esaki ta e grupo cu a sufri mas desde e tempo ey.

“Mi ta trece esaki dilanti pasobra nos mester a tuma un decision den tratamento di “Crisisheffing” unda ta hisa tarifa di BBO.

Oposicion, segun e Parlamentario, ta grita cu lo bay introduci un aumento di riba BBO, sinembargo oposicion no ta duna cuenta di e motibo pakico mester a introduci e cambio aki. Na e momentonan aki, economia di Aruba ta den cayendo. E problemanan social y embehecimento (vergrijzing) di nos comunidad ta haci cu si nos no tuma precaucion y inverti bek den e grupo vulnerabel aki, e carga social pa tur famia lo bay bira mas drastico. Esaki ta un decision cu a wordo tuma.

Parlamentario Christiaans-Yarzagaray ta contradeci loke cu oposicion ta trece dilanti cu e subida di e 2.5% ta bay relata na 9% di crecemento den prijs. Esaki ta otro mentira mas di oposicion cu no a tuma tempo pa busca informacion corecto. Desde tratamento di presupuesto, Parlamentario a pidi Minister di asuntonan Economico pa laga instancianan haci un investigacion kico ta e efecto inflatorio y kico ta e efecto riba e poder di compra momento cu introduci e Crisisheffing. E hecho cu e ta wordo introduci na mita di aña, e poder di compra lo wordo afecta cu 1.7%. Segun e Parlamentario, ta logico cu ora ta trata un crecemento den un tipo di belasting asina, e poder di compra di un persona tambe ta bay poco atras pasobra e lo bay scoge na kico e lo bay gasta su placa. Logicamente tin diferente tipo di producto cu e cambionan aki ta bay afecta diferente, pero riba un nivel averahe por bisa cu e nota ilustrando e calculacion ta indica un efecto di -1.7%. E Parlamentario ta conseha cualkier politico pa nan busca informacion bon funda di instancianan prome cu nan papia. Si nan haci nan huiswerk bon, nan tambe por pidi e Minister concerni e informacion corecto por medio di instancianan.

Di awor bay atencion lo bay wordo duna bek na e grupo vulnerabel, hendenan grandi y nos hoben y muchanan cu limitacion asina poniendo e ser humano bek central.

