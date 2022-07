Durante conferencia di prensa di Gobierno dialuna 18 di juli 2022, Parlamentario Setty Yarzagaray tambe tawata presente durante un anuncio importante, impactante y historico pa pais Aruba y e mundo di deporte. Aki Minister Endy Croes a brinda algun informacion cu ta relevante y importante pa comparti cu pueblo di Aruba, den e Parlamentario su opinion.

Fundacion Lotto pa Deporte a ser funda na aña 1982 unda esnan cu a traha na e idea aki principalmente tawata sr. Remy Zaandam, Roy van Putten y sr. Betico Croes. Na aña 1998 a cuminsa pensa pa transforma Lotto pa Deporte den un sistema mas digitalisa y asina a acerca Canadian Bank Notes (CBN) pa asisti den esaki. Desde 1999 te cu aña 2010 a traha cu CBN bou un contract unda nan a keda encarga cu e parti tecnico di digitalisacion y Aruba a keda cu e parti operacional na unda CBN segun contracto ta ricibi 8 ¼% di entradanan di Lotto pa Deporte.

Desde cu Gobierno di AVP a drenta na mando na 2009, e minister corespondiente a traha na un cambio den contrato cu CBN. Na aña 2011 Gobierno di AVP a cambia e contracto entre Lotto pa Deporte y CBN na unda CBN ta keda encarga di no solamenete e parti tecnico di digitalisacion pero tambe cu e parti operacional. Desde e cambio aki CBN ta keda cu 15 1/4 % extra di entradanan di Lotto pa Deporte yegando na un total di 23 ¼% di tur placa cu ta ser genera. E cambio aki a causa cu ultimo añanan e muchanan cu ta practica diferente disciplina di deporte mester a recuri na bendemento di rifanan rond di Aruba y pueblo di Aruba tambe a tuma nota di diferente grupo di deporte rond di crusadanan na Aruba y tambe na diferente gasoline stations ta bende rifa pa asina nan por biaha pa representa Aruba afo.

Pa por a logra e cambio den e structura di e contracto aki ta combersacionnan y negociacionnan fuerte mester a tuma lugar. Segun informacionnan cu a compila di relatonan anual y otro datonan, durante 2011 pa 2020 di tur placa genera pa Lotto pa Deporte, 104 miyon a bay na CBN y apenas 34 miyon a bay realmente na deporte na Aruba. Un proporcion desbalansa mirando cu e meta cu a funda Lotto pa Deporte ta pa genera entrada pa dedica na muchanan y hobennan eherciendo deporte y deporte en general. Meta tambe ta door di stimula deporte den nos muchanan y hobennan ta contribui na e futuro generacion di nos pais.

Minister Endy Croes y Gabinete Wever-Croes II a logra cu den 90 dia lo haci cambionan na e contracto segun palabracionnan y negociacionnan nobo entre Gobierno di Aruba y CBN. Awor Aruba lo keda cu e operacion di Lotto pa Deporte ricibiendo bek e 15 ¼% extra y CBN lo ricibi, manera orginalmente tawata e caso, 8 ¼% di entradanan. Desde 2023 y sigur den 2024 lo mira fruto di e cambio aki na unda ta spera di preferibel no wak mas mucha riba caya ta bende rifa pa representa Aruba of pa cumpra uniform si no practicando deporte sperando cu awor por conta bek cu asistencia di Lotto pa Deporte di Aruba pa contribui manera mester ta na deporte y muchanan di Aruba.

Un danki grandi ta bay na Minsiterio di Enseñansa y Deporte pa tur esfuerso y empeño pa trece cambio y solucion na deporte di Aruba lidera pa Minister Endy Croes. Un pabien ta bay na Gabinete Wever-Croes II completo pa e logro grandi aki na unda cu deporte, e muchanan y hobennan di Aruba y Aruba en general lo sali ganador door di a cambio aki.