E funcion di un Parlamentario ta trece dilanti ponencianan concreto y datonan transparente for di instancianan oficial.

Pakico ta importante pa traha a base di datonan confiabel?

Den opinion di Parlamentario Setty Christiaans-Yarzagaray esaki ta algo hopi importante. E ta un profesional cu pa mas cu 20 aña a traha cu cifranan na Oficina di Estadistica (CBS). Awendia e ta mira cu como representantenan di pueblo, e Parlamentarionan mester duna contesta na criticanan of temanan teniendo cuenta cu cifranan of rapportnan di institutonan of instancianan manera Algemene Rekenkamer, Raad van Advies, Banco Central of CBS entre otro.

Desde cu el a drenta Parlamento, e ta un di esnan cu semper ta boga pa e uzo corecto di informacion of data, pa por uza e ‘back-up’ (substancia bo mes) di esaki ora di papia of di trece argumentonan dilanti, principalmente ora ta trata di leynan cu mester substancia nan cu hopi mas informacion. Casi tur topico mester wordo substancia door di un bon informacion, a remarca.

El a bisa cu e informacionnan ta yega na Parlamento tambe, pero ta depende con e Parlamentarionan ta haci bon uzo di esakinan. Tin instancianan cu ta manda nan rapportnan y hopi investigacion cu ta wordo haci door di nan. Tambe e Parlamentarionan mes por sali y busca e informacion cu ta sali for di e investigacionnan aki pa asina por papia cu mas contenido y transparencia, a declara.

Mester haci uzo di tecnologia moderno?

Recientemente, Parlamentarionan a atende un reunion di Parlatino na unda tabata trata temanan manera esun di ‘Artificial Intelligence’ (AI) como tambe innovacion y uzo di tecnologia y data.

Parlatino ta promove e uzo aki di informacion, pero uzo corecto. No solamente uza informacion manera cu mester ta y su resultadonan, pero tambe e ta bay den futuro y drenta den un mundo manera esun di inteligencia artificial unda no tin necesidad di haci cierto procesonan pa motibo cu ya caba tin e informacion, Christiaans-Yarzagaray a remarca.

El a sigui bisa cu den politica esaki ta bira un tiki diferente y e ta bay hiba Parlamento eynan pasobra mundo ta cambiando y tambe tecnologia ta cambiando. “Pero anos mester cambia hunto cu ne pasobra sino politica ta bay keda e politica anticua enbes di e politica di trece e argumentonan dilanti corectamente y basa riba data”.

Uzo di data ta mehora nivel di politica?

Christiaans-Yarzagaray ta di opinion cu uzo corecto di data ta crea un miho nivel di politica door di argumenta e ponencianan cu datonan cu ta sali for di instancianan confiabel y no djis di opinion.

Hopi biaha pueblo mes ta cuestiona Parlamento y ta puntra riba cua cifra, cua instancia ta bisa tal cos. Y esey ta hopi corecto pa haci, a subraya. “Esey ta wanta e politico skerpi. Pesey semper uzo di informacion corecto, ta hopi importante pa nos Parlamentarionan, eigenlijk pa e bienestar di nos mes pais pa decisionnan cu nos mes ta tuma”. Setty Christiaans-Yarzagaray a declara.