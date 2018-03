Setty Christiaans-Yarzagaray (MEP): IMF a spierta Gobierno di AVP for di 2013

Dialuna ultimo den conferencia di prensa di Fraccion di MEP, Parlamentario Setty Christiaans-Yarzagaray a presenta cu un copia di e rapport di IMF di 2013 y di 2015. El a splica cu cada tanto aña ta bin articulo 4 di consultacionnan di IMF y ta saca rapportnan cu un set di recomendacion na, den e caso ultimo, e Gobierno di M. Eman pa motibo cu ta for di tempo ey caba IMF tawata alarma di e situacion financiero economico precario.

“E situacion no tawata alarmante na aña 2017 of 2018, sino ya pa mas di 4 pa 5 aña pasa ya tawata tin tur consehonan cu si Aruba sigui riba e mesun tendencia cu M. Eman tawata hiba su gobernacion, lo enfrenta problemanan hopi grandi”.

E tempo ey, segun Parlamentario Christiaans-Yarzagaray, e Gobierno di AVP tawata riba e maneho di ‘renewable energy’ so. Sin conta inversionnan den infrastructura cu a bin acerca. IMF a bisa bon cla cu si e Gobierno di e tempo ey keda riba e mesun patronchi, e lo yega na un debe na e GDP di 105%. Awo aki nos lo yega na 91% na aña 2018 si e presupuesto wordo aproba manera cu e ta.

E Parlamentario di Fraccion di MEP a indica un otro punto cu e rapport di IMF a menciona esta cu pa aña 2018, si Aruba sigui riba e mesun tendencia, lo yega un debe na GDP di 80%. Esaki IMF ta bisa bon cla cu lo pasa si Gobierno di AVP sigui riba e mesun curso e tempo ey.

“Pero nan no a sigui riba e mesun curso. Nan a sigui mas pio cu esey. IMF a anticipa 80% na 2018 y awe nos ta na 91% di debe n e ingreso total di Aruba (GDP). E Gobierno di M. Eman no a tuma tur e consehonan, cu tawata un total di 18 conseho, mientras cu IMF a spierta nan cu si nan sigui inverti na e forma cu nan tawata haciendo y den e proyectonan cu nan tawata indica e tempo aki, Aruba lo no por carg’e”. Vooral mirando cu tamayo di Aruba y su economia.

Segun Parlamentario Christiaans-Yarzagaray, IMF a bisa tambe cu proyectonan di por ehempel ‘renewable energy’ y PPP cu ta infrastructural no por wordo carga pa pais Aruba pa motibo cu nan ta exigi inversionnan grandisimo. E tempo ey caba nan tawata sa cu e debe di nos GDP tawata halto, na 67.3% mientras cu na aña 2008 e tawata na 41.7%.

“Ainda despues di tur conseho di IMF, Gobierno di AVP a coy e rapport pone den lachi y bisa cu nan lo sigui toch den nan forma di pensa. Pasobra nan a sigui manera cu nan a pensa, nos a yega na e punto na unda nos ta awe y nos mes como politico y como ciudadano ta realmente preocupa. Esaki no ta facil pa nos tampoco pasobra nos ta hende mescos cu tur hende. E situacion ta real. Pasobra awe nos no a yega un debe di 80% manera IMF a anticipa sino nos a yega na 90% di debe na GDP”.

E Parlamentario a enfatisa cu ora un pais yega cerca di 100 porciento, e ta bay failliet cua ta e punto cu ta trece preocupacion grandi den e Fraccion di MEP den Parlamento.

“Con nos ta bay saca nos pais di un situacion cu otronan a hinca nos aden. A yega ora pa nos si papia un idioma habri y logicamente tumando ainda e recomendacionnan aki pasobra hopi di nan ainda ta aplicabel y valido. Pasobra nan tawata stress riba finanza si Aruba y riba con pa desaroya y duna bo economia un miho direccion. Esakinan ta partinan cu nos si lo cumpli cu nan pa cua motibo nos ta studiando e documentonan aki ainda”.

