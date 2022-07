No ta un secreto cu pais Aruba tin un situacion di debe halto como pais chikito. Sigur e situacion cu e crisis di Covid a trece cu n’e a haci cu decisionnan dificil mester a wordo tuma pa purba mantene un comunidad den e crisis aki. Decisionnan cu a haci nos situacion di debe empeora pero tampoco no por a keda sin duna asistencia, entre otro FASE y Loonsubsidie, na e pueblo di Aruba pa nan por a sobrevivi e periodo dificil aki.

Si nos wak atras den añanan 2010 bin ariba con placa a wordo malgasta y realisa cuanto proyecto tawata tin cu yena nos wowonan, berdad nos ta pensa cu e debenan haci den e temporada ey tawata pa paga e proyectonan aki. Pero lastimamente esey no ta e realidad!

Si nos tuma nota di e tabel 1 cu ta ilustra e deficitnan registra pa Banco Central di Aruba desde 2010 te cu awor, por nota cu den aña 2012 y 2014 Gobierno di AVP a yega nivelnan nunca antes registra. Desde AVP a asumi cargo na 2009 total a hinca Aruba den un debe extra di 1.7 biyon florin den apenas 5 aña cuminsando for di 2010 te cu 2015. Mirando e suma astronomico aki den apensa 5 aña ta e motibo pakico awe Aruba tin un CAft. Mirando cu AVP a goberna pa 8 aña a suma e deficitnan di 2010 pa 2017 cu a suma un total di 2.2 biyon florin total. Awor mirando cu tawata tin proyectonan infrastructural andando di tanto Watty Vos Boulevard, Green Corridor, “renobacion” di Hospital y construccion di MFAnan, sigur nos a kere cu e debenan ta relata na e proyectonan aki. No!

Tumando nota di e grafico abou por observa desde exsitencia di SOGA, ki proyectonan pais Aruba a ehecuta bou e construccion di proyectonan cataloga como PPP. Mester menciona alaves cu SOGA nunca a wordo funda cu e metanan pa proyectonan di magnitud ni tipo manera esunan di Green Corridor, Watty Vos Boulevard of Hospital.

E grafico di proyectonan cu ta data di tempo di Gobernacion di MEP den periodo di 2001 pa 2009, cu ta construccion di Warda di Polis na Shaba y Sta. Cruz, BelFin gebouw (belastingskantoor), Infra gebouw (DOW DIP). Mas recien desde 2020 tambe e JFK Education Center. Pero e grafico aki ta mustra hopi cla cu apesar cu e proyectonan ehecuta bou Gabinete di AVP cu a wordo construi prome cu 2017, a cuminsa wordo paga desde 2018 menos Hospital cu si a cuminsa net prome. E formula di construi prome y paga despues ta loke a wordo referi na dje y tambe pa CAft como off-balance payments, cu ta un formula cu no ta laga un pais refleha su debenan real paso e pago no ta core mesora.

Pregunta grandi cu pueblo y tambe Parlamentarionan actual di partido AVP, cu ta insinua cu AVP a fia hopi placa pero no a malgasta esaki, mester haci ta, ta unda e 2.2 biyon florin na debe haci entre 2010 pa 2017 a bay anto? Esey ta sin tene na cuenta cu Gobernacion di MEP a laga placa atras di e Plant Hotel (270 miyon florin), BBO di Valero (280 miyon florin) y FDA (190 miyon florin).

Banco Central a registra y CAft (Hulanda) tambe a tuma nota di e debenan haci durante e periodo di gobernacion di AVP sinembargo e grafica di proyectonan PPP cu departamento di Finansas ta emiti den nan Uitvoeringsrapportage ta refleha hopi cla cu pagonan di e proyectonan infrastructural grandi a cuminsa wordo paga den periodo di Gobernacion di Gabinete Wever-Croes I. Mas ainda, asina mes cu e pagonan di suma di astronomico aki (99.8 miyon den 2022) a cuminsa wordo paga bou Gobernacion di MEP, asina mes manera por wak den e tabel 1 di deficit, por nota cu Gabinete Wever-Croes I a registra deficit di apenas 45,2 miyon den 2018 caba y apenas un deficit di 3 miyon den 2019. Si tuma nota di e Financieringssaldo di departamento di Finansas, por nota cu un surplus di 4 miyon a wordo regitra pa operacion di pais Aruba den 2019.

Mirando e ultimo resultadonan financiero, ta señala cu si no tawata pa e pandemia di Covid, Aruba su situacion financiero lo tawata den hopi miho direccion! Pero ainda e ora ta keda un pregunta hopi crucial: Si tanto placa a wordo registra na debe y proyectonan gandi a cuminsa wordo paga den 2018 y niun a scol a wordo construi pero si un tram, ta unda e placa a bay anto?