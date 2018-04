Setty Christiaans (MEP): “Basa e maneho pa elimina pobresa na Aruba riba datonan”

Parlamentario Setty Christiaans-Yarzagaray a tuma nota den medionan di comunicacion di e rapport cu a sali tocante pobresa. For di informacion obteni Parlamentario ta bisa di a tuma nota cu e intencion di e rapport tabata na prome luga pa señala cu tin diferente metodo cu por calcula pobresa na Aruba. Tambe por bisa cu e rapport ta oportuno pa Aruba mirando e proyecto di e Metanan di Desaroyonan Sostenibel, (Sustainable Development Goals (SDGs) cual metanan mester wordo logra pa 2030, na unda pobresa ta number uno den e 17 metanan.

E Parlamentario ta indica cu den pasado e topico di pobresa a bin diferente biaha riba mesa pero awo a yega e momento pa como Parlamentario urgi Gobierno pa atende cu e topico aki den sentido di dicidi un definicion y opta pa un metodologia.

Segun Christiaans-Yarzagaray, e publicacion ta indica tres diferente manera cu pobresa na Aruba por wordo midi y alabes ta conseha gobierno pa uza un metodo particular cu ta e “Multidimensional Poverty Index”. Otro metodo ta a base di e “bestaans minimum” cu ta tuma solamente entrada di e persona na cuenta. Un otro sistema cu e rapport a indica ta un cu ta wordo aplica na Europa cu ta simplemente 60% di salario mediano di un hende na un pais. Esakinan segun e rapport ta sugeri, ta conclui cu na resultadonan cu ta spanta hende.

E Parlamentario ta sigui splica cu e motibo cu a dicidi di uza e metodo di “Aruba Multidimensional Poverty Index” (AMPI), segun e ta comprende ta pasobra e ta tuma mas aspecto cu no ta solamente e entrada di un persona sino tambe e ta wak e riba e constelacion di e vivienda (huishouden).

Segun e Parlamentario, Corsou tambe a aplica e metodo aki na 2014 basa riba informacion di Censo 2011. AMPI no solamente ta considera e parti pobresa basa riba entrada sino tambe riba 5 otro aerea entre otro riba educacion, actividad economico pues referiendo si e hende ta traha of no, salud di e hende y condicion di e vivienda. Basa riba e seis aereanan aki hunto ta calcula “Multidimensional Poverty Index”.

Christiaans-Yarzagaray ta considera esaki un bon metodo tambe pa motibo cu en berdad no por defini pobresa solamente basa riba factor entrada di un vivienda.

Resultado di AMPI , basa riba e informacionnan di Censo 2010, ta indica cu 16% di e viviendanan na Aruba ta cay den pobresa.

Locual tambe tin na e metodo aki cu segun CBS ta consehabel pa uz’e tambe, ta cu e metodo aki ta midi e intensidad di e pobresa di e pueblo. Di e 16% di pobresa den pueblo, 4% ta cay den pobresa severo y 12% ta cay den pobresa modera.

E Parlamentario ta indica cu e motibo pa cua e ta trece esaki dilanti ta pasobra esaki ta liña di pensamento cu e Metanan di Desaroyonan Sostenibel (SDG) ta indica cu maneho mester wordo formula pa elimina pobresa pa 2030. Pa formula maneho riba tereno di pobresa mester basa esaki riba datos. Por mira awor cu no solamente mester tene cuenta cu e parti financiero economico, sino tambe cu e parti social di un pais cu tambe ta un aspecto hopi importante cu nos no por laga nos bista cay for di dje segun Parlamentario Christiaans-Yarzagaray.

