SETAR y Stingray cu cambionan grandi riba Cable Digital

Recientemente SETAR a haci cambio riba e canalnan di musica audio Stingray (450-499). E canalnan aki a haya un “look & feel” nobo, unda cu awo ta ilustra e imagen di e CD di e cantica tocando y cual cantica cu ta bay toca despues.

Canalnan Stingray

E canalnan di Stingray ta ofrece un variacion grandi di tur genero di musica, for di Jazz, Alternatives, 90s, te cu Mariachi y hopi mas. Cliente di Cable Digital ta ricibi e canalnan aki automaticamente riba nan channel lineup y por disfruta henter dia di musica.

Stingray iConcerts

SETAR hunto cu Stingray a lanza e canal Stingray iConcerts riba Cable Digital di SETAR. Cliente cu pakete “Basic Music” riba e line-up regular di Cable Digital por disfruta esaki riba canal 193 y den HD riba canal 391. Clientenan di SETAR Complete por disfruta di esaki cu e add-on “Lifestyle and Entertainment” riba canal 238. iConcerts ta un canal dedica na fanaticonan di concierto “En Bibo”. Riba e canal por mira conciertonan manera di Robbie Williams, Adele, Beyonce, y hopi mas.

Stingray Music App

SETAR kier recorda clientenan di Cable Digital cu por download e app “Stingray” gratis riba iOS y Android. E app ta un extencion di e canalnan di audio, dus si bo sali di cas y bo kier sigui scucha musica, bo por hasi esaki via celular of tablet den auto, na trabou of unda cu ta, tanten cu tin un conexion di Internet (WiFi y/of Data). E ta obtenibel tambe riba desktop. Pa instruccion con pa “pair” e app na bo TV bishita https://www.setar.aw/residential/internet-fixed-tv/tv/setar-apps/.

Musica ta haci nos dia mas dushi y SETAR ta invita un y tur pa probecha di e servicionan di Stingray y disfruta henter dia di e variacion grandi di musica ofreci, sea riba TV of celular. Pa mas informacion por tuma contacto cu nos na 525-1700.

