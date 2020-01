Setar tambe a haci donacion na Cacique Macuarima School

SETAR: Hunto nos ta haci un diferencia

E sucedido di vandalismo na Scol Cacique Macuarima ta algo cu sigur a crea un impacto grandi den e comunidad di Aruba. SETAR, Aruba su compania nacional di telecomunicacion, tambe a keda impacta pa e sucedido aki y a anuncia durante conferencia di prensa cu lo haci un donacion di AWG 5.000 na Scol Cacique Macuarima. Ademas di esaki, SETAR kier a haci algo extra pa yuda recauda fondo pa asina yuda reconstrui e daño haci na e scol.

Na luna di oktober aña pasa, SETAR a lansa e plataforma di Pay.aw. Por medio di e aplicacion aki, SETAR kier a duna comunidad di Aruba e herment y oportunidad pa yuda y duna un aporte financiero directamente na e cuenta di banco di Scol Cacique Macuarima.

Con por haci esaki?

Pa esunan cu tin Pay.aw den nan telefon, por click riba “More” riba e home page caminda ta haya e funcionalidad di “Good Deeds”. Unabes selecta “Goods Deeds” ta haya “Cacique Macuarima School Fire Recovery” caminda por haci e aporte financiero cu ta desea.

Si no tin e aplicacion di Pay.aw ainda, por download esaki via Play Store of App Store. Registra bo number di telefon y conecta bo cuenta di banco na e aplicacion facilmente pa por haci un donacion. Pa mas informacion di Pay.aw, bishita e website www.pay.aw of e pagina di facebook di Pay.aw.

Ban uni como comunidad pa yuda recauda fondo pa Scol Cacique Macuarima. Hunto nos por haci un diferencia.

