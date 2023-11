SETAR, como nos compania nacional di telecomunicacion, ta conoci pa su curason carnavalista y pa aporta grandemente na nos Carnaval. Pa celebra e bunita aniversario di Carnaval 70, SETAR kier a trece algo unico pa hunto nos celebra 70 aña di nos Carnaval y su musica en grande.

Diasabra 11 di november, riba e fecha oficial di apertura di e temporada di Carnaval, SETAR a anuncia su evento “Tribute to 70 years of Carnival Music”. Un evento unda cu lo presenta un coleccion di canticanan di Carnaval di nos isla di e ultimo 70 aña y cu ta conta cu participacion di varios cantante local hunto cu un orkesta cu ta consisti di musiconan local y internacional bou guia di Sr. Carlos Bislip.

Carnaval y su musica ta un parti grandi y importante di nos cultura y ta algo cu semper nos mester carga, hiba dilanti y conserva. Meta di e evento aki ta pa crea un coleccion di nos musica di Carnaval y pa documenta esaki como parti di nos herencia cultural pa nos generacion y futuro generacionnan.

E evento “Tribute to 70 years of Carnival Music” lo tuma luga diabierna 5 di januari 2024 na Renaissance Convention Center cuminsando 8.30 pm. Porta lo habri pa 7.00 pm. Ticketnan ta disponibel pa compra via Pay.aw.

SETAR ta invita pueblo di Aruba completo pa bin experiencia un anochi unico unda cu lo duna homenahe na nos musica di Carnaval