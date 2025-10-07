SETAR lo organisa “SETAR Digital Week” di 20 pa 24 di oktober 2025 na Conexion Center cu ta keda na e oficina principal di SETAR na Seroe Blanco. E evento innovativo aki ta brinda comunidad e oportunidad pa profundisa nan conocemento tocante diferente aspecto di e mundo digital.

Durante e siman completo, diferente keynote speakers local lo comparti nan conocemento tocante topiconan actual y relevante manera Chat GPT, Artificial Intelligence (AI), Fake News, Canva, Cyber Security, Pay.aw y hopi otro topico mas. E presentacionnan aki ta diseña pa duna tanto principiante como usuario avansa informacion practico cu nan por aplica inmediatamente den nan bida diario.

Un aspecto special di e evento ta e presencia di tur banco local durante e siman completo. Nan lo ta disponibel pa asisti usuario cu online banking y contesta tur pregunta cu tin di haber cu servicionan digital bancario.

Pa haci e evento accesibel pa tur hende, participacion ta completamente gratis. Interesadonan mester solamente registra na www.setar.aw/digitalweek/ pa sigura nan luga na un di e diferente sesionnan cu tin.

SETAR ta comprometi cu educacion digital di nos comunidad, e mundo digital ta cambia constantemente, y nos ke sigura cu tur hende na Aruba tin e conocemento y recursonan pa navega esaki cu confiansa.

Pa mas informacion y pa registra pa SETAR Digital Week, bishita www.setar.aw.

Detayenan di Evento:

Fecha: 20-24 di Oktober 2025

Lugar: Conexion Center, SETAR Seroe Blanco

Costo: Gratis (Registracion ta obligatorio)

Registracion: www.setar.aw/digitalweek/

No perde e oportunidad unico aki pa bira mas conoce cu loke ta pasando den nos mundo digital!