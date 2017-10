SETAR ta lansa su campaña “Share Your Joyous Moments”

SETAR ta lanza su campaña di “Share Your Joyous Moments”. SETAR ta invita tur cu kier comparti momentonan special pa haci esaki, sea ta cu un potret, un video, of simplemente scirbi e storia di e momento special. E por ta sea un graduacion, nacemento di yiu, casamento, etc.

E motibo di e campaña ta pa recorda nos mes cu momentonan special den bida ta algo nos mester aprecia y balora. Hopi biaha den e drukte di bida diario, nos ta lubida di pensa kico nan ta importante. SETAR kier yuda recorda tur hende di esaki.

Recientemente un team di SETAR a subi caya buscando momentonan alegre pa recorda. Riba e potretnan por mira momentonan di alegría cu a comparti cu diferente persona.

Pa participa, post e momento feliz cu bo kier comparti riba e pagina di Facebook di SETAR.

Campaña ta di awo te cu 31 di december. Despues di e dia ey lo anuncia 3 ganador. Pero durante e lunanan aki lo rifa diferente premio tambe pa tur cu participa. Pa mas informacion, bishita nos pagina web www.setar.aw of SETAR su Facebook page.