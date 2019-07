SETAR ta lansa su campaña yena cu “Summer deals”

Pa e temporada cu ta bin tur cliente nobo y existente por probecha di diferente oferta cu SETAR tin riba su servicionan. Den e foyeto cu ta wordo parti na tur cas y ta obtenibel na tur Teleshop, SETAR Store of online bo por mira mas di nos promocionnan y modelonan di celular cu tin. E ofertanan ta valido te cu 31 di juli.

Ademas, SETAR a introduci un Hybrid plan nobo pa solamente Afl.54,- pa luna cu 4 GB di LTE Data y Afl.10 di credito prepaga. E modelonan Samsung Galaxy A10 y Samsung Galaxy A20 ta gratis cu e pakete di 2 aña di Hybrid Start.

SETAR Complete, e pakete cu tin Internet, Telefon di Cas y CableTV den un solo plan, tambe tin promocion. Clientenan cu busca SETAR Complete y cu falta un di e servicionan ariba menshona, ta ricibi instalacion gratis riba e servicionan cu falta. Si ta desea di ricibi mas informacion of kier instala e servicio di SETAR Complete yama 525-1702 y un team di SETAR por yega te na bo cas.

E promocion grandi di SETAR pa temporada aki ta, tur cliente cu cumpra mas cu Afl.25,- of cu servicio di Hybrid, Postpaid U y SETAR Complete, ta ricibi un voucher pa participa pa gana 2 ticket pa experencia Maná den concierto na Miami cu tur cos paga. Tur voucher mester wordo yena y deposita den e tombola na un di nos Teleshopnan of SETAR Store prome cu 31 di juli. Ganador lo wordo anuncia 6 di augustus.

Pa mas informacion di nos campaña bishita nos pagina web www.setar.aw, busca e foyeto of sigui nos riba SETAR su pagina di Facebook y Instagram.

