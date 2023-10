Entrante 1 di october 2023, clientenan di SETAR por haci uzo di SETAR su WhatsApp Self-Service via e number 5979999. E WhatsApp Self-Service ta wordo ofreci den tur cuater idioma, esta Papiamento, Hulandes, Ingles y Spaño.

E WhatsApp Self-Service ta brinda e cliente e facilidad pa por haya informacion di su cuenta. Ademas, e cliente por recarga number prepaid, cumpra data bundle y cumpra roaming bundle. Unabes cu manda un mensahe pa e number, e self-service menu lo sigui guia bo den e proceso.

Clientenan cu servicio prepaid por recarga nan credito prepago door di scan of hinca e number di un prepaid card. Pa clientanan di prepaid cu kier cumpra un bundle, e pago lo wordo kita for di e saldo di e credito prepago. Pa clientenan postpaid cu cumpra un bundle, e pago pendiente lo bin riba e cobransa di fin di luna.

Den futuro cercano SETAR lo sigui expande e self-service via otro canalnan manera Facebook y Web Chat y lo introduci mas funcionalidad manera, entre otro, pago di cobransa via Pay.aw, unda cu e cliente lo ricibi un payment request pa aproba via e Pay.aw app; status di bo cita pendiente; guia basico di troubleshoot y opcion pa registra un storing; y mucho mas.

E WhatsApp Self-Service ta un di e canalnan cu por tuma contacto cu SETAR. Clientenan por haci uzo tambe di e emailadres [email protected] of por yama 5251000 pa asistencia cu servicio of cualkier pregunta.