SETAR ta introduci SETAR APP pa cliente por maneha su cuenta di celular miho

SETAR ta introduci su SETAR App. Keda na haltura di e uzo di bo minuut, SMS y data, recarga bo prepaid facilmente door di scan bo caarchi prepago cu bo camara di celular, cumpra bundles, add-ons y hopi mas.

Clientenan di SETAR por download e app den Google Play Store of Apple App Store gratis. Una bes cu download e app por registra facilmente cu bo number di celular. Bo ta ricibi un codigo via SMS pa cuminsa goza di e beneficionan.

Pa e usuarionan di Prepaid y Hybrid lo mira den e app un dashboard na unda cu por mira uso di data, minuut, SMS y of cualkier bundel add-on cu ta activo. Por cumpra bundel extra, recarga e celular, lesa e noticianan di SETAR y te hasta tin acceso di biaha na MiSETAR via e app aki.

Pa usuarionan di Postpaid (abonement) tambe via SETAR App lo por controla nan uso di data, minuutnan di yamada, SMS y of cualkier add-on bundel cu tin. Por cumpra add-ons manera 1 GB add-on of roaming bundle pa postpaid. Ademas di esaki por keda al dia cu SETAR news, ricibi acceso rapido na informacion di e servicionan y cobranza cu MiSETAR.

SETAR App ta un bon noticia pa esunnan cu ya ta haciendo uzo di varios app di nan banco, of trabou pa haci nan bida mas facil y efectivo. Pa mas informacion y detaye por bay na www.setar.aw/setar-app