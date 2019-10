SETAR ta introduci pakete nobo di SETAR Complete 60+ y aumento di minuutnan gratis pa telefon fiho

Entrante 1 di oktober 2019, SETAR ta lansa un pakete nobo yama SETAR Complete 60+. SETAR Complete 60+ ta un pakete na un prijs atractivo pa clientenan 60+ di SETAR.

E pakete di SETAR Complete 60+ ta un pakete beneficioso cu ta ensera e tres servicionan di cas cu ta telefon di cas, cable y internet den un solo plan. Clientenan 60+ tin escogencia entre dos plan, esta Start up plan of e Premium plan cu ta e pakete completo.

Cu escogencia di un di e plannan aki, clientenan 60+ por disfruta di minuutnan gratis pa yamadanan pa telefon fiho, un “channel lineup” cu mas canal y speednan di internet mas halto (te cu 170 of 250 Mbps), tur den un solo cobranza.

Ademas, SETAR ta anuncia cu entrante 1 di oktober 2019 tur pakete di SETAR Complete (regular y 60+) lo conoce aumento di minuutnan gratis pa yamadanan di telefon fiho y e orario den cual e por wordo uza. Clientenan awor por hasi uzo di e minuutnan gratis durante henter dia.

www.setar.aw of yama 525-1700.

Pa mas informacion bishita

Clientenan 60+ di

SETAR interesa por pasa cualkier Teleshop di SETAR of SETAR Store pa aplica pa

SETAR Complete 60+.

Comments

comments