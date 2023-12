SETAR ta orguyoso pa anuncia e apertura oficial di su Conexion Center na Seroe Blanco cu un concepto completamente nobo y cu diseño moderno.

Den e ultimo añanan SETAR a revamp tur su Teleshopnan cu un diseño moderno y un experiencia innovativo y mas digital. SETAR ta conta awo cu cuater Teleshop rond nos isla y nos Kiosk na Airport.

Pa loke ta su edificio na Seroe Blanco, SETAR a bin cu un concepto nobo cu enfoke riba nos clientenan cu negoshinan chikito y mediano, unda cu clientenan por bin pa haya contesta riba nan preguntanan y conseho.

Na e curason di innovacion, nos Conexion Center no ta solamente un espacio di trabou – e ta un hub vibrante unda cu e sinergia di trahadornan dedica y clientenan inspira ta transforma ideanan den realidad. E Conexion Center tin varios espacionan unda cu por sinta hunto den un ambiente informal y moderno.

Tambe nos tin nos departamento di IT akinan den un espacio completa renoba den e forma nobo di traha pa asisti nos clientenan. Ademas di esaki, clientenan por bin na nos Conexion Center pa e servicio di areglo di pago y pago di cuenta via nos Self-Service Kiosk. Pa tur otro servicio por bishita un di nos Teleshopnan.

SETAR, como nos compania nacional di telecomunicacion, ta sigui inverti den modernisa y innova su edificionan teniendo na cuenta trendnan rond mundo y cambionan den e mundo di haci negoshi y asina aki aporta na e desaroyo di nos pais.