Aña pasa november, e miembronan di e consortium di CELIA, esta SETAR, Orange, Telxius y APUA, a anuncia CELIA, Caribbean ELIte Alliance, un kabel submarino nobo di capacidad y speed halto den e region di Caribe cu ta conecta Aruba, Martinique, Antigua, Puerto Rico y Boca Raton na Florida.

E desaroyo aki a trece e oportunidad di por conecta Corsou tambe riba CELIA por medio di un extension. Aruba cu Corsou tabata tin un partnership pa hopi aña pa loke ta telecomunicacion, antes cu UTS. Aworaki SETAR ta contento di por reinforsa e partnership aki e biaha aki cu Aquatel y Gobierno di Corsou.

Despues di algun luna di cooperacion intensivo y den un tempo record, a tuma luga e firmamento di contract entre SETAR y Aquatel na hermana isla Corsou door di Director di SETAR, Sr. Roland Croes y CFO y Acting Director di Aqualectra, Sra. Neysa Isenia representando Aquatel.

Durante e firmamento tambe tabata presente Minister di Telecomunicacion di Aruba, Sr. Arthur Dowers, Minister di Desaroyo Economico di Corsou, Sr. Charles Cooper, Minister di Finansas di Corsou, Sr. Javier Silvania y representantenan di SETAR y Aquatel. Un acuerdo historico cu lo mehora e conectividad pa Corsou.

E kabel nobo ta uza lo ultimo den tecnologia di Fiber Optics, ofreciendo transferencia di data sigur y di capacidad halto, independencia, speednan di Internet halto y conexion directo cu Merca.

E colaboracion aki ta refleha e vision comparti pa traha hunto pa un futuro mas inclusivo y mas conecta digitalmente pa nos islanan. Inversionnan manera CELIA ta garantisa cu e islanan ta conecta na global data networks. Conexion global ta crea oportunidadnan pa sostene e demanda digital, stimula crecemento economico sostenibel y innovacion como tambe reduci e digital divide. CELIA ta planea pa bay den funcionamento e di tres semester di 2027.

“CELIA ta representa e futuro di conectividad pa Aruba. SETAR lo tin un conexion directo cu Merca pa por ta comunica cu e backbone di Internet y duna nos habitantenan y comercio e posibilidad di sigui innova y crea servicionan nobo. Ora a diseña CELIA a pensa riba e posibilidad di extende e sistema submarino aki di ultimo generacion na mas isla den Caribe. Nos ta hopi contento cu Aquatel y Gobierno di Corsou tambe ta comparti e vision cu ta di suma importancia pa nos tin conexion cu Merca y tambe entre e islanan y e posibilidad di comunica den futuro cu Europa. E ta pa nos islanan no keda isola for di e desaroyonan tecnologico y pa nos participa den e mundo global di data cu lo duna nos y Corsou posibilidadnan cu awendia nos no por ni imagina. Nos ta hopi agradecido na Gerencia di Aquatel, Gobierno di Corsou y Gobierno di Aruba pa e cooperacion. Cu e conexion aki Corsou y Aquatel ta crea e base pa Corsou por ta parti di e desaroyo mundial di telecomunicacion y Internet cu speednan y capacidad halto pa por atrae innovacion y desaroyo economico ne paisnan.” – Roland Croes, Director di SETAR

“Celia ta representa mas cu djis un kabel, e ta e weso di lomba di un Corsou mas inteligente y innovativo. Door di inverti den infrastructura digital avansa, nos ta empodera nos isla pa lidera den region, sostene servicionan di siguiente generacion, y fomenta un economia impulsa pa tecnologia. Nos ta orguyoso di ta poniendo e fundeshi pa nos islanan ta mas conecta cu un futuro digital y inteligente.” – Neysa Isenia, CFO y Acting CEO di Aqualectra