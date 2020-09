Setar ta coopera cu Censo2020

Oficina Central di Estadistica kier gradici Setar N.V. pa pone nan tabletnan na disposicion di CBS pa cu Censo2020. E tabletnan aki lo wordo poni na bon uzo durante henter e proceso di conteo di Censo 2020 cu lo start dia 1 di october proximo.

Censo2020 ta consisti di 2 parti:

1-10 di oktober 2020: Conteo Online

1-26 di November 2020: Conteo di hogarnan cu no a participa den e Conteo Online

Durante di e periodo di e Conteo Online, e tabletnan di SETAR N.V. lo wordo uza pa monitorea e progreso di e conteo y tambe pa sostene y guia hogarnan na Aruba pa asina nan por yena e cuestionario di Censo 2020 online. E Conteo Online ta brinda e pueblo di Aruba e oportunidad pa yena e cuestionario di Censo 2020 riba nan mes y na e momento cu nan mes ta haya oportuno.

Hogarnan por haya acceso na e cuestionario door di bishita e website di Censo2020 www.census2020.aw y usa nan number di percela di WEB NV. Mester tene debido cuenta cu e cuestionario di Censo mester wordo finaliza den 1 solo biaha. E number di percela di cada hogar tambe por wordo usa solamente 1 biaha.

Hogarnan cu no tin un number di percela di WEB por yama CBS pa haya un codigo individual pa haya acceso na e cuestionario. Personal di CBS lo ta disponibel via whatsapp of telefoon via number 527 4444 y tambe via e-mail (census2020@cbs.aw) pa yuda esnan cu ta yena e cuestionario online.

1-26 di November 2020 Conteo di hogarnan cu no a participa den e Conteo Online

Durante e periodo aki e tabletnan lo wordo uza pa tellers cu lo bishita e hogarnan cu no a yena e cuestionario online. Di e forma aki, e entrevista lo bay hopi mas lihe y e datonan colecta lo wordo warda di biaha na un forma digital.

CBS kier uza e oportunidad aki pa encurasha tur hogar na Aruba pa yena e cuestionario di Censo online. Actualmente Aruba ta pasando door di un temporada dificil, pero net den e momentonan aki e ta di sumo importancia pa colecta datonan di e situacion real di hogarnan na Aruba. CBS kier a pidi cooperacion di tur hogar pa coopera cu Censo 2020.

Un bez mas CBS kier a gradici SETAR N.V. pa nan cooperacion pa cu Censo2020.

Pasobra Aruba ta conta riba BO!

