SETAR, e compania lider den comunicacion na Aruba, recientemente a cera un contracto cu St. Regis Hotel Aruba pa instala e prome solucion di Fiber to the Room (FTTR) na Aruba usando e solucion di SDLAN di Corning Optical Communications. E solucion aki ta hopi importante pa e industria hotelero di Aruba, pasobra e clientenan di St. Regis Hotel Aruba por gosa di un conexion di internet rapido y confiabel den tur 255 camber di e hotel.

E instalacion di Fiber To The Room (FTTR) ta basa riba e solucion di SDLAN di Corning Optical Communications cu ta brinda un red di Fiber Optics cu por wordo adapta na e necesidad di e cliente y cu por crece cu e hotel den futuro. E tecnologia aki ta reduci e consumo di electricidad y ta minimalisa e uzo di kabel di koper. Ademas, e ta haci cu e red aki ta uno hopi eficiente, conectando cambernan di e hotel, espacionnan publico y oficinanan di e propiedad. Fiber To The Room (FTTR) ta permiti cu e cliente por haya acceso na Internet cu un velocidad sumamente rapido, stream contenido di High Definition y conecta varios aparato simultaneamente sin interupcion.

SETAR ta sumamente contento cu e contracto cu St. Regis Hotel Aruba, cu ta haci posibel e introduccion di e tecnologia di Fiber To The Room (FTTR) na Aruba. E solucion aki hunto cu Corning Optical Communications ta permiti nos pa entrega un red di Fiber di calidad halto y cu ta cumpli cu tur e necesidadnan di St. Regis Aruba.