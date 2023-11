Cuminsando dialuna 20 di november te cu 31 di december 2023, SETAR ta introduci su Ring Ding Dong Christmas Campaign cu varios promocion pa e dushi temporada di fin di aña.

Tur cliente cu cumpra AWG 25 of mas of cera cualkier servicio di SETAR ta ricibi un voucher pa e tombola di Plinko. Tur siman SETAR ta saca un cliente di cada Teleshop cu lo hunga Plinko y asina participa pa gana premionan cash, devices, grill y mucho mas! Clientenan cu ta paga online, via SSK y na cualkier Teleshop prome cu dia 8 di december tambe lo tin chens di participa, SETAR lo saca 10 ganador di su sistema pa hunga Plinko y asina gana premio al instante.

Personalisa bo pakete di cas cu Pick & Choose. SETAR awo ta duna bo e libertad di scoge y crea bo combinacion ideal pa bo servicionan di cas. Clientenan cu aplica durante e temporada aki pa paketenan di Pick & Choose lo ricibi e instalacion gratis.

Free view. Ademas pa luna di november y december, SETAR ta habri e canalnan di Discovery H&H, Food Network, HGTV y Magnolia Network pa nos clientenan cu tin Cable Digital Basico, IPTV Basico y SETAR Complete Start Up cu programacion pa henter famia.

Canal Cable Digital Basic IPTV Basic SETAR Complete Start Up Discovery H&H 174/392 205 205 Food Network 178/395 211 211 HGTV 179/396 215 215 Magnolia Network 165/387 216 216

Tambe SETAR a ricibi varios gadgets den stock, manera headsets y speakers, pa e regalo ideal. Pasa bishita un di nos Teleshopnan pa wak e variacion cu tin. Keda pendiente di nos pagina di Facebook pa haya sa mas di nos promocionnan durante e temporada di fin di aña y keda al tanto di tur informacion.