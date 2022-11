Cuminsando dialuna 21 di november te cu 31 di december 2022, SETAR ta introduci su campaña di Fin di Aña cu varios promocion pa e temporada cu ta bin.

Cu e campaña nobo di Mas, Hopi, Boshi Data clientenan di Prepaid, Hybrid y Postpaid U ta haya hopi mas data pa nan placa. Durante campaña di Pasco, cada cliente cu renoba of cera un contract nobo di Hybrid of Postpaid U ta ricibi un speaker gratis. Tambe SETAR ta ofrece e opcion di cumpra un celular nobo den termino di 12 luna sin downpayment. Esaki ta valido riba 5 modelo di Samsung y iPhone 13.

Disfruta mas hunto e Pasco aki buscando bo SETAR Complete cu ta ofrece tres servicio den un plan. Clientenan cu cera un contract di SETAR Complete pa dos aña ta ricibi un Samsung Tab A7 Lite completamente gratis.

Ademas, pa clientenan cu ta desea Internet na cas, SETAR a introduci e pakete nobo di Wireless Home Internet unda bo por gosa di Wireless Internet na cas riba 8 device. Clientenan ta ricibi un MiFi Router gratis cu cualkier pakete di Wireless Home Internet Postpaid. Y clientenan cu ta riba budget por cumpra nan Wireless Internet Prepaid tambe.

Tur cliente cu ta bishita nos Teleshopnan pa cera un abonnement nobo of renoba nan abonnement durante e periodo di promocion tin oportunidad pa gana un premio al instante for di e grabbelton ubica den tur Teleshop di SETAR.

Paga y gana cu SETAR. Paga bo cobransa di SETAR via Pay.aw, via online banking, standing order, of na nos Self Service Kiosk na un di nos Teleshopnan y participa pa gana premio cash!

Free view. Ademas pa luna di november y december, SETAR ta habri e canalnan di HGTV (canal 179/381), Magnolia Network (canal 165/373) y Food Network (canal 178/380) pa nos clientenan cu tin Cable Digital Basico y SETAR Complete Start Up cu programacion pa henter famia.

Bishita nos website www.setar.aw/christmasbrochure pa haya sa mas di nos Christmas Specials y sigui nos via nos pagina di Facebook pa keda al tanto di tur informacion y promocion.