SETAR ta anuncia migracion di clientenan di telefon fiho y celular riba plataforma nobo di Voicemail

Diamars 10 di december, SETAR ta bai haci migracion di su clientenan di telefon fiho y celular pa un plataforma nobo di Voicemail. Esaki lo tuma luga pa 12.00 am.

E number cu clientenan por yama pa haya acceso na e sistema di Voicemail nobo ta keda 134 ora yama for di e mesun number y 135 ora yama for di otro number.

Cu e migracion aki, clientenan por experiencia algun cambio, entre otro, clientenan lo mester set up nan Voicemail box di nobo pa por scucha mensahenan. Despues di e migracion no lo ta posibel pa scucha mensahenan ariba e sistema bieu di Voicemail haciendo uzo di 134 of 135. E unico forma pa por haci esaki ta via e link http://voicemail.setar.aw. Pa e sistema nobo no lo tin un website na unda cliente por scucha su mensahenan.

Clientenan di telefon fiho y celular cu tin cualkier pregunta encuanto e cambionan anuncia por yama SETAR na 525-1000.