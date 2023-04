Desde dialuna 3 di april 2023, e Contact Center a bay live cu Interactive Voice Response (IVR). Esaki ta haci e proceso di yama pa recarga carchi prepaid of compra di bundle un proceso automatisa, unda cu e IVR ta guia e clientenan den nan idioma con pa recarga nan carchi prepaid of con pa cumpra un bundel. Esaki ta haci posibel cu nos agents nan tin mas tempo pa dedica na clientenan cu tin preguntanan mas complica of cu mester un ayuda mas extenso.

Awo na momento cu un cliente yama 139 for di un number prepaid, e no ta bay haya un live agent mas na liña sino e lo bay automaticamente pa e menu di IVR. Akinan e cliente lo mester scoge su idioma di preferencia (Papiamento, Hulandes, Ingles y Spaño) y despues di esey e cliente ta selecta e motibo di su yamada, esta: 1. Pa check saldo di cuenta; 2. Pa recarga y/of cumpra data bundle; y 3. Pa cualkier asistencia cu servicio di celular.

Na momento cu e cliente scoge opcion 1 of 2, e lo haci uzo di e IVR inmediatamente, sin mester warda p.e. den caso cu un agent ta bezig cu otro cliente. Si e cliente scoge pa opcion 3, e ora e lo wordo pasa pa un live agent pa wordo asisti cu otro preguntanan cu no ta e prome dos opcionnan. Asina aki por medio di e IVR, e clientenan cu ta yama 139 ta wordo yuda di forma mas rapido, cual sigur ta un bentaha.