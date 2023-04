Diahuebs anochi SETAR a organisa su Business Event 2023 na Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino. E di 17 edicion di e Business Event tabata tin como topico “Building courage to wade into the neverending waves of change”. E orador invita tabata Sr. Gregg Brown, kende ta un in-demand orador global, autor y consehero riba e topico cu di “Change” y “The Future of Work”.

Director di SETAR, Sr. Roland Croes, a habri e anochi y a comparti durante su discurso e efectonan cu e pandemia di COVID-19 tabata tin riba nos isla y con SETAR como compania esencial a sa di responde na e varios retonan cu a surgi den e ultimo tres añanan, pero tambe e oportunidadnan nobo cu esaki a trece cune.

Sr. Croes a comparti cu SETAR a enfoca riba 5 pilar importante pa por a nabega durante e periodo di incertidumbre, entre otro: Mantene nos clientenan conecta, Cash Management door haci inversionnan necesario, aumenta Eficiencia door di digitalisacion y mantene costonan operacional abou, Mantene mas trahado posibel na trabou y Corporate Social Responsibility p.e. donacion di tablets y prepaid cards pa data pa lesnan online y desaroya e Aruba Health App.

Na final, Sr. Croes a comparti algun highlights di Fiber y IPTV te cu 2022 y e metanan cu SETAR tin pa cu Fiber y IPTV pa final di 2023, p’asina mas cliente por experiencia lo ultimo den tecnologia di television y miho speed y conexion stabil na cas of negoshi.

Na su turno, e orador invita Sr. Gregg Brown a duna un presentacion interactivo cu humor riba e topico di cambio, unda cu el a indica cu nos tur ta “change ready”. Hopi biaha nos ta bisa cu nos no ta ful cla pa cambio, pero e pandemia di COVID-19 a mustra nos cu nos ta y cu nos por adapta lihe na cambio, uzando asina e ehempel di traha for di cas. Tambe Sr. Brown a elabora riba e topico di “The Future of Work” y e importancia di adopta tecnologia. Ademas, el a comparti algun ehempel di e top 10 vacaturanan cu ta existe awendia cu no tabata existi prome cu e pandemia.

Na final di e anochi, e invitadonan a sigui pa un recepcion unda por a network y intercambia di idea riba e topico di “Change” y “The Future of Work” presenta durante e evento.