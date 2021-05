SETAR: Sponsor di 2021 UANA Pan American Artistic Swimming Championship

SETAR N.V., como e compania nacional di telecomunicacion, ta sigui aporta na comunidad y deporte di Aruba. E biaha aki SETAR ta un di e principal sponsornan pa e campeonato di UANA Pan American Artisic Swimming 2021 cu ta wordo organisa na Aruba.

Aruba ta conoci caba den pasado pa ta sede di diferente campeonato di natacion manera Caribbean Islands Swimming Championships, Cariffa y CCCAN, tur organisa door di Aruba Aquatics Federation. E biaha aki 200 participante di 14 pais di Sur America, Centro America y Caribe lo competi pa e titulo maximo. E campeonato aki lo tuma luga dia 26, 27 y 28 di mei na Piscina Olympico Roly Bisslik.

Pa tur hende cu kier mira e tremendo competencia aki, e lo wordo pasa “Live” na TeleAruba canal 23. Diaranson 26 di mei e transmision lo ta di 11.45 am pa 6.40 pm, diahuebs 27 di mei di 4.15 pm pa 8.00 pm y e ultimo dia diabierna 28 di mei di 9.00 am pa 5.50 am. Comunidad completo ta wordo invita pa sintonisa y apoya nos atletanan via TeleAruba canal 23.

Comments

comments