SETAR como compania innovativo y lider den comunidad ta anuncia su campaña “Skip the Line, BAN ONLINE!”, promoviendo e comodidad di paga bo cuenta online.

Den un mundo cada biaha mas digital, SETAR ta ofrece bo varios manera di pago bo cuenta online di un manera facil y sigur, for di e comodidad di bo cas y na e momento cu bo ta desea. Asina aki nos ta haci e bida di nos clientenan mas facil y ta evita pa para den rij.

Paga bo cuenta di SETAR online via Pay.aw, SETAR App, nos Self-Service Kiosk, WhatsApp +297 597-9999, Online Banking of Direct Debit y participa pa gana AWG 250 tur luna cu e campaña “Skip the Line, BAN ONLINE!”. E campaña ta valido durante henter aña.

Tur cliente cu paga nan cuenta di SETAR online na un forma digital ta participa automaticamente. Cada 8 di luna, SETAR ta saca 10 ganador cu a paga durante e luna prome. E ganadornan lo ricibi AWG 250 como credito riba nan account di SETAR. Ganadornan lo ricibi un yamada di SETAR y lo wordo anuncia via nos Social Media.

Nos prome ganadornan pa e luna aki ta R. Krosendijk di Sero Biento, R. Boekhouder di Alto Vista, M. Arboleda di Tanki Leendert, D. Geerman di Luna, H. Jagershoek di Amsterdamstraat, L. Leslie di Wayaca, Y. Salazar Serrano di Tanki Leendert, L. Maduro-Croes di Aliviostraat, B. Moses di Sero Blanco y C. Ramirez Pillaca di Sero Lopez.

Download e app di Pay.aw of e SETAR App awe mes den Google Play Store of Apple App Store, of si bo ta den un di nos Teleshopnan, haci uzo di e Self-Service Kiosk pa bo participa.

Bo no sa con pa uza nos Apps of Kiosk? Nos representantenan ta cla pa yuda bo! Simplemente puntra pa asistencia na un Teleshop of contact nos via WhatsApp na +297 597-9999. Den e siman di due date nos coleganan lo ta para na e Self-Service Kiosk pa asisti cu e pago y informacion.