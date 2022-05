Dialuna 16 di mei 2022 a tuma luga un reunion di e accionistanan di Setar N.V. (aandeelhouders vergadering). Durante e reunion, Minister di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, Mr. Geoffrey Wever, a ricibi tambe e relato anual di Setar N.V. Minister Wever ta aplaudi e entrega na tempo di e relato anual, danki na e gerentenan y tambe miembronan di e hunta di supervision cu a haci esaki posibel. Setar N.V. ta keda un compania robusto. Durante e aña di pandemia e situacion no tabata facil pa casi ningun compania, y Setar no tabata exclui di e grupo aki. Ta danki na maneho financiero responsabel y inovacion continuo cu por a supera e crisis, cu ya caba por raporta mehoracion den e aña di 2021. Ta premira cu 2022 ta bai na un aña sumamente exitoso, caminda lo sigui promove e tecnologia y servicio di telecomunicacion. Durante 2021 Setar a raporta un entrada netto di AFL 14.7 miyon. Minister Wever a aproba e cuentanan anual di 2021 y a aproba cu Setar N.V. ta paga su unico accionista, cual ta Land Aruba, un dividendo di Afl 5.5 miyon over di e aña 2021. Setar ta continua di ta un contribuidor importante na e economia di Aruba, brindando e servicio y desaroyo tecnologico di comunicacion. Den e era moderno, conexion ta mas importante cu nunca. En conexion cu Dia di Telecomunicacion, 17 di mei 2022, Minister Wever ta gradici tur e profesionalnan cu ta labora duro tur dia pa mantene e conexion aki posibel.

