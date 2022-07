E siman aki SETAR tawata tin su Siman di Aprecio. Clientenan cu a bishita nos teleshopnan pa paga un recibo, cumpra un producto of cera un servicio a hayaun gadget gratis como tambe koffie, cuki, cupcake y mucho mas. Ademas, tabata tin oportunidad pa gana premionan instantaneo.

Como danki pa ta nos cliente nos a sorpesa no solamente e clientenan cu ta bishita nos Teleshopnan, pero tambe cliente cu ta haci nan pago tur luna via online banking of tin un servicio existente cu nos.

Pa cliente Prepaid, pa e siman aki solamente cu cada recarga di AWG 25 a ricibi 2GB di LTE Data gratis cu ta valido pa 3 dia. E promocion aki ta valido te cu 3 di juli 2022.

Tambe SETAR a introduci un Learning Day special pa su clientenan unda cu lo haya tips & tricks di profesionalnan. Esaki a wordo posponi pa motibo di mal tempo, pero lo bay door otro siman diaranson 6 di juli 2022.

Larissa Bermudez, PR & Media Specialist, lo comparti informacion practico encuanto Social Media den 2022, best practices y tipnan pa crea contenido pa bo canalnan social faborito. Paul Eelens, nos in-house Information Security Manager lo comparti informacion di Cyber Security y tambe tipnan practico pa protehe bo informacion personal y engrandece bo conocemento di Cyber Security na bo propio cas. Tin algun cupo disponibel ainda, pa inscribi por bishita nos website www.setar.aw/learningday.

Di e forma aki SETAR ta duna bek na nos clientenan pa nan loyalidad y aporte na nos compania nacional di telecomunicacion. Sigui nos pagina di Facebook pa keda informa di nos promocionnan y informacion en general.