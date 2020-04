SETAR cu bunita iniciativa pa haci les na cas posibel

Actualmente nos comunidad ta pasando den un temporada dificil door di e Coronavirus, en especial nos studiantenan. Mirando cu scolnan ta sera y docentenan a bay over na duna lesnan via plataformanan digital, SETAR a tuma nota cu tin studiantenan cu pa un motibo of otro no tin acceso di internet na cas, cual ta haci’e dificil pa nan por sigui esakinan digital.

Pa e motibo aki SETAR a bin cu un iniciativa pa brinda un solucion den termino corto pa e periodo aki pa e studiantenan cu no tin acceso di internet na cas por haya conexion. Durante e conferencia di prensa diabierna mainta, Sector Manager di Commerciële Zaken di SETAR, Sra. Ronica Lopez, hunto cu Minister di Educacion, Sr. Rudy Lampe, y Minister di Telecomunicacion, Sr. Chris Romero, a anuncia e bunita iniciativa aki.

SETAR lo reparti 200 Mi-Fi cu 100 GB pa luna cu por wordo uza durante e periodo aki, caminda riba cada Mi-Fi lo por conecta 10 device na mes momento. Ademas di esaki, SETAR lo reparti carchinan di prepaid na balor di AWG 35.000. Cu e carchinan aki por cumpra bundle di data pa muchanan por uza data riba telefon.

E 200 Mi-Fi y carchinan di prepaid lo wordo reparti entre DPS, Avond Mavo/Havo, SPCOA, SMOA y SKOA pa asina nan por reparti esaki entre e studiantenan cu den nan evaluacion mas mester di acceso di internet na cas.

Conexion na tur momento ta esencial den e temporada aki. SETAR, como nos compania nacional di Telecomunicacion, cu e iniciativa aki kier yuda cu nos studiantenan por tin acceso di internet na cas pa continuidad di lesnan den e temporada aki. Educacion ta e regalo di mas grandi cu nos por ofrece nos muchanan.

