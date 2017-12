SETAR Christmas Village a trece ambiente unico di Pasco y Fin di aña

SETAR ta sumamente satisfecho cu e tremendo actividad “Christmas Village” cual ta uno cu pa prome bes a keda organisa den su estilo.

SETAR kier a agradeci tur cu a bin goza di e SETAR Christmas Village, ya cu ela trece un tiki mas di e sentimento di fin di aña y pasco y un ambiente único diasabra cu a pasa.

E publico a goza di e bon ofertanan na SETAR Store y di henter e ambiente pafor na unda tabatin música di Gaita, Grupo di Betico, Jeon y NBO.

Tentnan di cuminda y oliebolllen no a falta y tentnan di productonan Arubano no a falta. Cada ora tabata saca ganadornan entre tur e publico, cu a haya un ticket na entrada pa participa y gana durante e anochi. Hopi ta esnan cu a bin pa haya informacion, haci nan compra of djies pasa un rato agradabel cu famia.

Ainda e campañanan di SETAR ta andando te cu fin di december, 2017 y por logra haya un variedad di telefonnan nobo, devices y otro artefactonan trendy pa haci regalo. Tambe tin e campaña pa comparti bo momentonan di alegría cu chens di gana premionan hopi atractivo y cu cada compra por pone un deseo den e Palo di Deseo na nos Teleshopnan y participa pa gana un soño bira realidad e fin di aña aki.

Riba e potretnan por mira algun momento di SETAR Christmas Village edicion special.