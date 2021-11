Entrante 1 di december 2021, e multiplataforma global nobo di WarnerMedia Kids and Family, Cartoonito lo reemplasa e canal di Boomerang automaticamente.

Cartoonito lo enfoca riba programacion pa muchanan di 2 pa 6 aña, incluyendo produccionnan original, manera Bathweels, Bugs Bunny Builders y Tom and Jerry Times, como tambe produccionnan conoci mundialmente, manera Thomas the Tank Engine, y produccionnan exclusivo, manera Lucas the Spider. Cartoonito lo ta un luga caminda muchanan por expande nan limitenan, hari y disfruta di personahenan y storianan simpatico.

Cartoonito lo ta disponibel riba canal 32 y 350 (HD) di Digital Cable y riba canal 44 di SETAR Complete y IPTV.

