Desde 1 di september 2021, e Comisión de Regulacion de Comunicaciones (CRC), entidad cu ta regula comunicacion na Colombia, a implementa un formato unico y homologo pa e Plan Nacional di Yamada di Colombia. E plan aki ta unifica e largura di numeracion di ambos servicionan fixed y mobil. Esaki ta trece cune cu tin cambio pa loke ta yamadanan riba e red fiho na Colombia, unda cu ta agrega e number 60 despues di e codigo di pais (57).

Yamadanan Internacional pa Colombia Formato Actual Formato Nobo Red fiho Codigo di pais (57) + codigo di area/ciudad (A of AP) + number (number local) Codigo di pais (57) + 60 + codigo di area/ciudad (A of AP) + number (number local) Red mobil (NO tin cambio) Codigo di pais (57) + 10 cifra di number mobil (number mobil local) Codigo di pais (57) + 10 cifra di number mobil (number mobil local)

E implementacion di e plan aki a bay den dos fase y actualmente ta den fase 2, unda cu un persona cu haci yamada sin marca e number 60 despues di e codigo di pais (57) lo wordo informa di e procedura nobo y cu e yamada no ta wordo completa. Tene na cuenta cu entrante 1 di juni 2022 no ta posibel mas pa haci yamada riba e red fiho di Colombia si no pone e number 60 prome cu e codigo di pais (57).

