Diahuebs anochi SETAR a tene su Business Event 2025 na Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino. E topico di e aña aki tabata “From Overwhelmed to Empowered: Thriving in the Age of AI” cu orador invita Sr. Dan Chuparkoff, experto den Innovacion, Artificial Intellegence y The Future of Work.

Director di SETAR, Sr. Roland Croes, a habri e anochi y a comparti durante su discurso e impacto cu e pandemia di COVID-19 tabatin riba tecnologia y companianan di telecomunicacion. COVID-19 tabata un “accelerator” cu a trece cune hopi innovacion, posibilidad pa traha for di cas, y eficiencia den corto tempo.

Sr. Croes a comparti cu pa SETAR tabata importante pa tuma e desicionnan corecto y lihe, tin e habilidadnan corecto den e empleadonan di SETAR y e mix di productonan y servicionan corecto, p’asina por a surpasa esaki. SETAR den esaki ta un ehempel pa otro companianan di telecomunicacion den Caribe.

Ademas, Sr. Croes a comparti e logronan di SETAR den e ultimo aña y con SETAR ta contribui na e futuro di Aruba cu, entre otro, un Gigabit netwerk di Fiber; introduccion di 5G; kabelnan submarino cu ta conecta cu Merca y e posibilidad pa conexion directo cu Europa; y un forsa laboral hoben studia cu ta cla pa brinda e miho experiencia na nos clientenan. Pa SETAR ta importante pa mantene Aruba na e “forefront” di desaroyonan cu ta crea oportunidadnan pa crecemento economico pa nos isla.

Na su turno, e orador invita Sr. Dan Chuparkoff a duna un presentacion interactivo enfocando riba comprendemento di AI, con pa uza AI y con AI por yuda den bo trabou diario. Dan a enfatisa cu AI no tey pa reemplasa bo, pero pa asisti bo den bo trabou den un mundo di Data creciente. Plataformanan di AI, manera Chat GPT, ta ofrece nos un manera nobo di colabora cu informacion y ta un herment cu nos tur por uza.

Importante ta pa tene na cuenta cu AI ta un “prediction machine” y semper ta bon pa revisa y verifica e informacion. Esey ta e factor humano cu AI no tin. Nos como humano por tuma miho desicion. Na final, Dan a conclui bisando cu nos mester uza AI pa procesa, comunica y investiga informacion. Y keda uza e expertisio humano pa soluciona problema, tuma desicion y imagina. Asina aki nos por maneha nos tempo mas miho y traha mas eficiente.

Despues di e presentacionnan e invitadonan a sigui pa un recepcion unda cu por a network cu otro y intercambia di idea riba e topico di AI presenta durante e evento.