Diahuebs anochi SETAR a organisa su Avigilon ALTA Launch Event na SETAR Conexion Center special pa su clientenan corporativo. Durante e anochi clientenan a cera conoci cu e producto nobo Avigilon ALTA, un cloud-based video security system revolucionario diseña pa empodera bo operacion. ALTA ta ofrece capacidad sin fin pa monitor bo facilidadnan, segura trankilidad y decisionnan bon informa.

Avigilon ALTA ta ofrece un sistema di vigilancia basa riba AI den Cloud, cu ta reacciona den real-time riba menasanan y ta manda un alerta automatico na e sistema di e usuario via un app special riba bo telefon of via un browser cu por wordo instala facilmente riba un computer of tablet. E sistema ta Cloud-based y ta wordo update automaticamente door di Avigilon, cual ta brinda e cliente e facilidad di no tin mester di un personal di IT pa mantencion di servers of software.

Cu e funcionnan inteligente di Avigilon ALTA bo por, entre otro, maneha henter bo sistema di seguridad desde un solo interface accesibel unda cu bo ta; haya real-time insights cu video alerts inteligente y advanced analytics; warda imagennan di video riba e infrastructura di Cloud confiabel di Avigilon; tin acceso na bo video feedsnan semper, tur caminda y riba cualkier device; y optimalisa bo operacionnan di seguridad y asignacion di recurso.

Cu e introduccion di Avigilon ALTA, SETAR como compania innovativo ta orguyoso pa ofrece su clientenan corporativo un solucion revolucionario cu ta yuda preveni incidente proactivamente, mehora eficiencia operacional y mehora satisfaccion di cliente.