Relaciona cu e situacion fastioso cu Setar Nv a haya su mes aden for di fin di siman unda a cuminsa for di diasabra cu algun area den Santa Cruz y bisindario e sistema di Mobile Network cu ta e 2g, 3g y 4g a bay plat pero a keda resolvi. Pero diadomingo e situacion a bira pio unda cu e mes un sistema di Mobile Network situa den Hendrickstraat a dal abou completo, unda e señal di telefon pa haci yamada y internet ta bay bin. A keda algun rato cu e tabata for di servicio pa algun ora. E tecniconan di Setar di biaha a yega oficina pa busca e solucion pero tabata un caminda largo, hunto cu e providernan tanto local y internacional a yuda e personalnan for di diadomingo atardi e personalnan a traha non stop sin bay cas te cu dialuna atardi a soluciona e problema aki y haya sa e fayo.

Setar ta compensa su clientenan di Postpaid y Hybrid, di dos dia di descuento. y e clientenan di prepaid lo haya 3Gb di data pa dos dia.