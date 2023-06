SETAR ta anuncia su campaña di vakantie grandi ofreciendo clientenan cu haci compras na un di nos Teleshopnan, e oportunidad pa gana un biahe pa 4 persona pa Orlando na October. Con pa participa ta hopi facil: Cu cada cumpra di AWG 50 of na momento di renoba of busca un servicio di Hybrid, Postpaid U, SETAR Complete, Wireless Home Internet, of otro servicio di SETAR, e cliente lo ricibi 10 tickets pa participa. E ganador di e campaña lo ricibi un biahe pa 4 persona cu ta inclui: tickets pa Orlando, estadia, Day-Pass pa Seaworld y hopi mas.

Den e foyeto obtenibel na tur Teleshop of riba www.setar.aw, por lesa mas di e promocionnan cu tin, manera Prepaid Data triplifica riba e bundel di Dia, celularnan obtenibel cu diferente paketenan di Mobil cu SETAR ta ofrece manera Hybrid, Postpaid U y Prepaid. Tambe tin promocion riba e servicio di SETAR Complete unda cu pa e periodo di vakantie, tur cliente cu busca e servicio aki, ta haya instalacion gratis y un speaker. Bishita un di nos Teleshopnan awe mes y sigui SETAR su pagina di Facebook unda cu lo anuncia e ganador di e biahe pa Orlando na comienso di augustus.