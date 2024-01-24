Diamars atardi, SETAR a organisa un evento special pa e ganadornan di eventonan di SMAC acompaña pa representantenan di e Directiva di SMAC y nan famia. Cada ganador, esta Prins y Pancho Infantil, Hubenil y Grandi, Tumberito Infantil y Hubenil, Calypso y Roadmarch Infantil y Hubenil como tambe ganadornan di Tumba y Reinanan di Carnaval Infantil, Hubenil y Grandi y Señora Carnaval, a ricibi un premio di SETAR otorga pa Hefe di Mercadeo, Roxana Semeleer-Ras.
SETAR pa mas cu 20 aña ta e sponsor oficial di Aruba su Carnaval y ta contribui grandemente na nos Carnaval. E aña aki pa Carnaval 70, SETAR su aporte sigur ta uno substancial. SETAR a aporta, entre otro, na tur grupo di Carnaval di Mucha y Carnaval di Noord, p’asina garantisa e continuidad di paradanan bunita y pa hunto nos celebra Carnaval 70 en grande.
SETAR como sponsor oficial di Aruba su Carnaval ta orguyoso di semper por contribui na e fiesta cultural di mas grandi riba nos isla.