For di diasabra atardi e celsitenan di Setar e.o Macuarima, Wayaca y mas parti a confronta problema cu e sistema ONLINE di loke ta trata e Mobile Network unda a saca tecniconan pa bay mira e situacion. Maske e trabounan tabata hopi ainda marduga algun area e sistema di DATA no tabata stabil.

Diadomingo for di oranan di merdia e.o Mabon, Seroe Patrishi y mas area usuarionan a mira cu e señal di telefon a bay completo cu ni internet no tabatin aceso. Solamente si bo ta na cas cu tin Wifi di Cable bo por tabatin comunicacion.

E sistema a bira mas serio unda mas bario nan Celsitenan a bay plat cu no tin señal mes ni pa nada e sistema kier bay UP. Personalnan di Setar di biaha a presenta na Hendrikstraat y na otro celsitenan pa mira kico a pasa cu e sistema y te cu diadomingo anochi ta trahando duro riba esaki. Setar a informa riba nan plataforma di Facebook diadomingo anochi, mientras cu tecniconan ta tur rond di nos isla resolviendo e problema pa manda e Mobile Network bek UP.