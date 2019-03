SETAR a celebra Carnaval 65 hunto cu e pueblo di Aruba den grandi!

SETAR, e sponsor oficial di Aruba su Carnaval a haci lo maximo e aña aki pa celebra e 65 lustro den grandi. Ademas di e acostumbrado T-shirtnan cu semper ta “sold out”, tabatin otro gadgets cu a wordo reparti durante diferente parada. E aña aki tabatin ademas di petchi tambe tattoo color di oro, waaiers, bril y light sticks tur cu e emblema di SETAR cu a cai den bon agrado di e publico durante e diferente eventonan y paradanan.

SETAR como partner di MUSICA y SMAC, tawata presente durante e eleccionnan di prins & pancho, eleccionnan di reina den tur categoria y e festivalnan di Tumba y Caiso & Soca Monarch.

Durante e temporada aki SETAR a duna tambe tur su cliente cu cumpra data prepaid, Freebies pa social media y a regala tambe tur cliente di Postpaid y Hybrid, 3 GB di Extra data durante henter e temporada di Carnaval, pa asina tur cliente por keda update y post riba e diferente medianan social online.

Pa e parada grandi SETAR a percura pa bin cu algo extra e aña aki cual ta e seccion SETAR: “Fantasy of the Future”, cu habri e parada Lighting Parade, Carnaval Grandi di San Nicolas y Oranjestad, acompaña pa SETAR su trailer cu e banda “Upgrade Music” hunto cu e embahador di SETAR y e artista internacional Arubano Jeon. E trailer a wordo transforma manera un “stage” completamente moderno y futuristico. E seccion “Fantasy of the Future” cu 16 participante tawata presente cu e colornan zilver/metalic combina cu e colornan di SETAR cual ta teal cu toquenan royal blue y cora. E diseñador di e seccion tawata Michael Douglas y Evelyn Franken cu hunto cu nan team a percura pa decora tur e trahenan, headpiece y schoulderpiece. Cu e grupo aki SETAR ta demostra di ta un patrosinador grandi di Carnaval 65, aportando asina na e fiesta cultural mas grandi di Aruba.

Comments

comments