Abo ta entre 18 y 30 aña di edad? CEDE Aruba ta ofrece hobennan e oportunidad pa haci trabao boluntario na Europa. Un bon oportunidad pa desaroya bo mes. Dialuna april 4 nos ta organisa un session informativo na Biblioteca Nacional. Un shelter pa cachonan special y lobos, actividadnan cu personanan cu limitacion mental of yuda cu cushina den un compania di catering. Esaki ta projectnan na Grecia, Spaña y Hulanda, cu International Youth Projects di CEDE Aruba tin. Nos por manda hobennan in April, Juni y September 2022. Por traha boluntario pa 2, 6 of 10 lunanan. Con largo ta depende di e boluntario mes y tambe di e project. CEDE Aruba ta financia via European Solidarity Corps (ESC). International Youth Projects ta assisti y guia e boluntarionan.

Dialuna April 4 di 4.30pm pa 6.30pm e team di International Youth Projects lo ta na Biblioteca Nacional Oranjestad (sala Diamante) pa duna un presentacion tocante e projectnan. Nos kier invita hobennan pa e session informativo, pa scucha con abo por biaha pa Europe pa haci trabow boluntario.

Mas informacion? Riba CEDE Aruba website

www.cedearuba.org/international-youth-projects, manda un email pa [email protected] of manda Whatsapp 732-6333.

