Seso Sport ta back na Club Primavera

Diasabra anochi 5 di mei benidero na Club Portugues na Primavera, e prome anochi di e classico Sesosport di 2018 lo tuma luga! Despues di un tempo un tiki largo di ausencia, e team di Club Primavera ta back in town pa setup otro candeloso encuentro di sesosport “Scucha, Pensa, y Contesta”!

Ya caba nos a haya noticia cu e poderoso team di “The Saints” lo ta presente pa haci un come back n’e podium di honor! Sigur sigur tin mira ariba team nan fuerte manera e flamente “Wijze Oma’s”, “Powerpuff Girls”, “Hoffi Prikichi”, “Old Parr”, y “No Problem”, pero sigur sigur tur participante lo ta puntra nan mes ta cua team lo por enfrenta e durisimo team di “Nos Tin Aden”, kende nan a salia ganador consecutivamente!

Mas cu logico e bar y cushina lo ta bon yena cu pasapalonan crioyo y di Portugal, y no lubida locual un y tur ta baha ariba dje tur ora, e suculento Spetada!!!

Inscripcion lo cuminsa 7:30 di anochi pa asina nos por cuminsa 8:00. Ta pidi un y tur pa please ta presente na ora pa cuminsa na tempo. Prijs pa inscripcion lo ta 10 florin pa persona, cu’n maximo di 6 persona pa cada team. Tambe nos kier a anuncia cu mescos cu biaha pasa, nos lo ta hopi streng ariba “cheatmento” cu celular uzando google scondi scondi. WiFi turned off ta e status preferi cu nos lo kier wak durante cu competencia ta aden.

Bo sa kico ta un “Robot Antropomorfico”? Bo sa cua ta e animal mamifero cu ta pone webo? Bo sa cua number ta esun di suerte na China? Bo sa con tabata yama caya Ernesto Petronia antes? Nooo??? Wel pasa diasabra awor, 5 di mei pa 8’or di anochi na Club Portuges na Primavera y expande bo conocemento cu otro anochi candeloso di hersengymnastiek. E sopi ta na candela…yegaaaa!!

